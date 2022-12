Gaffe di Oriana Marzoli al GF Vip. In questi giorni l’influencer spagnola è molto chiacchierata dentro la casa più spiata d’Italia. Conclusa la sua storia con Antonino Spinalbese e dopo le critiche feroci di Sonia Bruganelli, la vippona ha fatto pace con Daniele Dal Moro, con il quale aveva avuto diversi scontri.

Daniele Dal Moro ha detto di non aver mai provato vera antipatia per la coinquilina e dopo aver parlato, i due si sono scambiati anche un caloroso abbraccio. “Io mi sono trovata con te dal primo giorno. Antonino nemmeno mi guardava. Io parlavo con te all’inizio e ci trovavamo bene. Quando tu non mi chiedevi più nulla a me dava fastidio. Poi tu ti sei incavolato e io mi ero baciata con lui. Mi dispiace per tutto quello che è successo”, ha spiegato Oriana Marzoli.

Leggi anche: “Aiuto”. GF Vip 7, paura per Oriana: brutto incidente nelle ultime ore. La corsa dal medico





La gaffe di Oriana Marzoli, confonde Malgioglio con Riky Martin

“Quando ho pianto dopo aver litigato con te… io sono sensibile anche se faccio la forte. – ha detto ancora la vippona a Daniele – Quando ho litigato con te mi sono chiusa in confessionale e ho pianto. E poi quando mostri le tue emozioni sei bellissimo! Io sono troppo felice di aver chiarito con te. Non so perché ma quando mi sei vicino… mi stai molto simpatico. Tu pensavi che io ti odiassi, non è vero!”.

Risolta la situazione con Daniele Dal Moro, Oriana si è trovata in bagno insieme a Sarah Altobello è si è resa protagonista di una simpatica gaffe. Un siparietto reso davvero esilarante grazie anche al commento della concorrente pugliese. Le due vippone si trovano nell’antibagno a sistemare la extension della Marzoli. In sottofondo parte una canzone.

“Mi sono innamorato di tuo marito (O Maior Golpe Do Mundo)”, la canzone di Cristiano Malgioglio che in quel momento risuonava nella casa mentre le due stiravano le extension dell’influencer spagnola. Un po’ ingenuamente Oriana Marzoli ha chiesto a Sarah Altobello se fosse un brano di Riky Martin. “Ma chi è Ricky Martin?”, ha chiesto commettendo una gaffe.

oriana che scambia malgioglio per ricky martin 😭 #gfvip pic.twitter.com/pRYchyPzWD — noemy ✧ (@ennedea) December 11, 2022

Epica la reazione di Sarah Altobello: “È Cristiano Malgioglio… meglio di Ricky Martin”, ovviamente pronunciato nel suo ormai famoso accento barese. Il siparietto tra le due è finito sui social con gli immancabili commenti ironici. “Oriana che scambia Cristiano Malgioglio per Ricky Martin🙈😂✈️ #gfvip”, “ORIANA CHE SCAMBIA LA VOCE DI CRISTIANO MALGIOGLIO PER QUELLA DI RIKI MARTIN 💀⚰️ “, si legge su Twitter.