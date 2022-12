Tensione nella notte al GF Vip 7. Dopo l’episodio di malessere di Sarah, che ha sollevato non poca apprensione tra gli inquilini della casa, anche un’altra gieffina ha vissuto un momento di panico. Un incidente di percorso avrebbe potuto arrecare pericolose conseguenze. La vicenda ha avuto inizio quando la vip si trovava in area beauty.

Incidente per Oriana Marzoli. La gieffina si trovava in area beauty con Nikita Pelizon quando è accaduto l’episodio che poteva del tutto degenerare. Nel bel mezzo di un momento di relax da dedicare alla cura del corpo, la gieffina si sarebbe trovata davanti a un grosso pericolo. E ovviamente la vicenda non poteva che sollevare apprensione anche negli altri concorrenti del reality show.

Incidente per Oriana Marzoli: “Aiuto, la pelle va in fiamme!”

Oriana Marzoli si stava sistemando le extension quando Nikita Pelizon ha distrattamente lasciato la piastra per capelli sulla sedia di ceramica. Oriana si stava specchiando quando andando a risedersi non ha fatto caso alla piastra: “Attenta!”, ha gridato Nikita, ma Oriana si era già adagiata sulla sedia. A questo punto purtroppo la gieffina si è scottata davvero riportando una bruciatura alla coscia. (“Vuoi sapere la verità?”. Oriana Marzoli, i microfoni del GF Vip 7 registrano tutto: confessione bollente).

“Aiuto la pelle va in fiamme” ha urlato Oriana. A questo punto con estrema lucidità, Nikita è corsa verso la vasca per mettere sotto l’acqua la gamba della coinquilina. Poco dopo ovviamente Oriana si è sottoposta ai medicamenti in seguito alla scottatura riportata. E nel giro di poco, come spesso accade in casi simili, sarebbero stati in molti a far piovere critiche sulla testa di Nikita, accusata di essere stata lei causa dell’incidente.

Ma come si è avuto modo di apprendere, Nikita Pelizon non ha alcuna responsabilità, e oltre ad aver poggiato la piastra distrattamente sulla sedia, non appena resosi conto di quel che stava accadendo, ha provato ad aiutare e soccorrere Oriana Marzoli. Un momento di alta tensione che ha messo a dura prova nervi degli inquilini della casa.