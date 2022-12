Antonino Spinalbese, la confessione nella notte. Colpo di scena, per alcuni utenti la rivelazione del gieffino non poteva che rappresentare la notizia più entusiasmante per chiudere l’anno con il botto. La notte porta consiglio, ma per Antonino sempre meglio non prendersi troppo tempo visto che per la gieffina questo rappresenta il secondo ingresso nella casa.

Antonino Spinalbese si dichiara a Ginevra Lamborghini. Come è noto, tra i gieffini può davvero accadere di tutto. Amicizie, feroci liti, tristi addii, ma anche amori che talvolta riescono a durare anche dopo il termine del programma. Un esempio? Clizia Incorvaia e Ciavarro vi dicono qualcosa? Ebbene, anche nel corso del GF Vip 7 pare che un amore sia pronto a sbocciare in tutta la sua bellezza.

Leggi anche: “Avete rotto…”. Ginevra Lamborghini, ritorno choc al GF Vip 7: è successo dopo la diretta





Antonino Spinalbese, la confessione a Ginevra Lamborghini: fan impazziti

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sempre più vicini. Alcuni fan cantano già vittoria, altri attendono di capire se dopo la confessione di Antonino possa davvero nascere una storia con tutti i suoi connotati. Stando a quanto accaduto di recente, pare che le parole di Antonino abbiano colpito il cuore di Ginevra. Cosa è successo nello specifico è presto svelato. (Belen Rodriguez e Antonino, la grave accusa sulla figlia. Lei costretta a intervenire).

“Cosa significa? Ti eccita il fatto che una non ti ascolti, non ti consideri, se la chiami ti dice che deve fare altro? È normale che ti stuzzica e ti faccia anche sorridere questa roba qua? E per quanto possa essere noiosa, se Ginevra vuole fare così per i prossimi 4-5 anni, faccio così anche io… non è che abbiamo 60 anni”. Le parole di Antonino in compagnia di Wilma e Daniele ma anche davanti Ginevra che ha cominciato a sorridere.

“In meno di un’ora da 9 sei passato a 10”, è stata la risposta di Ginevra Lamborghini compiaciuta. Ed effettivamente anche i fan avrebbero interpretato le parole di Antonino come una vera e propria dichiarazione d’amore: il gieffino pare sia disposto ad aspettarla senza alcuna esitazione a riguardo: “Io ho ottenuto il mio 10”, ha risposto Antonino.