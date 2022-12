In queste ore Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulla figlia Luna Marì e Antonino Spinalbese. Sono scoppiate spesso e volentieri polemiche inerenti l’ex coppia e ora che i follower della showgirl argentina hanno scritto dei messaggi molto diretti, lei ha deciso di rispondere definitivamente e di cercare quindi di chiudere la questione al più presto. Una situazione molto delicata, che sta creando malumori nei fan del gieffino. Ma ora la donna ha voluto fare chiarezza sul rapporto tra padre e figlia.

Novità importanti direttamente da parte di Belen Rodriguez, che dall’esterno del GF Vip 7 si è soffermata sulla figlia Luna Marì e l’ex partner Antonino Spinalbese, impegnato nel reality show. Intanto, mamma e bimba sono state alle prese con una brutta influenza, ovvero quella australiana che sta colpendo duramente milioni di italiani. Nonostante fosse debilitata, è stata comunque in grado di condurre la puntata de Le Iene. Si era anche immortalata mentre era intenta a farsi una flebo per ristabilirsi.

Leggi anche: “Né Oriana né Ginevra”. GF Vip 7, clamoroso colpo di scena: Antonino Spinalbese sceglie lei





Belen Rodriguez parla della figlia Luna Marì e di Antonino Spinalbese

L’esperienza dell’ex compagno al GF Vip 7 sta proseguendo e Belen Rodriguez ha voluto rompere il silenzio sulla figlia Luna Marì e sul vippone Antonino Spinalbese. Entrando nello specifico, questi sono stati alcuni dei messaggi inviati dai seguaci della sudamericana: “Belen, non essere cattiva. Falla vedere ad Antonino, è il suo papà. Luna è bellissima”, “Amore, buona guarigione, dolce Lunita”, “Manda una foto al padre che sta al Grande Fratello Vip da quasi 3 mesi. Ancora non gliel’hai fatta avere, sarebbe un bel gesto per lui”.

E Belen Rodriguez ha risposto così a quelle illazioni, visto che è stata accusata di impedire l’incontro papà-figlia: “Nessuno lo ha mai vietato”. Quindi, da parte sua non c’è nessuna volontà di non far vedere Luna Marì al concorrente del GF Vip 7. E chissà se prima delle festività natalizie possa esserci questo momento di reunion. Lei certamente sarà rimasta non poco indispettita dal fatto che le abbiano puntato il dito contro, senza che lei avesse mai scelto di assumere davvero una decisione del genere.

Comunque al suo ingresso Ginevra Lamborghini è stata accolta da Antonino Spinalbese che quando ha dovuto scegliere la sua donna nel “pollaio” del GF Vip non ha in realtà avuto dubbi e le ha preferito Giaele, lasciando Alfonso Signorini senza parole.