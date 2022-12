GF Vip 7, sorpresa Antonino Spinalbese nel giorno del rientro in gara di Ginevra Lamborghini. Un arrivo inatteso messo a punto per scombinare la situazione sentimentale dell’ex di Belen Rodriguez, che nel Loft di Cinecittà ha intrattenuto vari flirt. Un arrivo molto discusso. Durissimo, sui social, lo sfogo ieri sera di Stefano Bettarini che fu cacciato dal GF Vip per una bestemmia. Scrive l’ex marito di Simona Ventura: “Mi auguro davvero che la rete possa prendere i dovuti provvedimenti verso una persona, un programma, che intrattiene qualche milione di telespettatori”.



“Sperando questa dia (a differenza sua) il buon esempio. Io non mi chiamo Lamborghini, io non creo dinamiche con Antonino a favore di share e come me tutti gli amici di una Nazione che si chiama Italia e per la quale vado fiero, io e noi, prima delle sue decisioni. Fa comodo così “vincere” (se così si può dire) facile a discapito di chi il bullismo e la violenza le hanno subite veramente? Ribadisco, questo un ulteriore schiaffo a favore del bullismo e della violenza e di chi li ha subiti”.

GF Vip 7, a sorpresa Antonino Spinalbese sceglie Giaele De Donà



“Persone alle quali sono davvero vicino. Con questo, invito tutti, come me, a non guardare più un programma simile. Non è questa vita vera, per carità. Siamo in democrazia grazie a Dio e come detta la Costituzione, siamo una Repubblica fondata sul lavoro, quello che la squadra del GF dovrebbe cercare.

Detto questo, nonostante i continui messaggi che ricevo sui miei profili, non commenterò più quello che ormai è divenuto da tempo un vero e proprio circo mediatico chiamato Grande Fratello Vip”.



Al suo ingresso Ginevra Lamborghini è stata accolta da Antonino Spinalbese che quando ha dovuto scegliere la sua donna nel “pollaio” del GF Vip non ha in realtà avuto dubbi e le ha preferito Giaele, lasciando Alfonso Signorini senza parole. E anche Oriana che proprio non si aspettava un gesto del genere. Eppure Antonino ha lasciato aperto a Ginevra.



Spiega: “Io sono qui dentro da quasi tre e per quanto possa essere stupendo aver conosciuto nuove persone, uscire fuori è un piacere. Ora ho anche un motivo in più. Ho sempre seguito le mie sensazioni e se le mie sensazioni mi dicono di seguire Ginevra, io lo faccio”.