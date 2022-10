Marco Bellavia non è tornato al GF Vip 7 come sostenevano alcune indiscrezioni, ma ha scritto una lettera ai vipponi. A inizio diretta, la seconda dopo il ritiro dell’ex conduttore di Bim Bum Bam dalla Casa per problemi personali, Alfonso Signorini si è collegato con la Casa e avvertito i concorrenti. Probabilmente non se l’aspettavano

Concorrenti che, in silenzio, hanno ascoltato le parole del loro ex compagno di avventura lette da uno speaker: “Cari ex coinquilini – inizia Marco Bellavia – ho guardato da casa la scorsa puntata da casa mia e mi faceva impressione, voi lì tutti agghindati e io nel mio letto a leccarmi le ferite per giorni dolorosi che non riesco a dimenticare”.

Leggi anche: “Non potete immaginare”. Ginevra Lamborghini, incubo dopo la squalifica dal GF Vip 7





Marco Bellavia, la lettera ai vipponi

Marco Bellavia inizia poi a raccontare che cosa ha provato e come sta ora che è al sicuro a casa sua: “Mi scorrevano davanti agli occhi i vostri volti e i vostri sorrisi forse eravate pronti a dimenticare, a voltare pagina perché in tv succede così. Questa volta però non è andata così. Per la prima volta sono state usate parole pesanti come branco e bullismo, si è parlato di indifferenza al dolore, d’incapacità di rispondere ad una richiesta d’aiuto”.

“Il mio dolore, la mia richiesta d’aiuto. Volevo lanciare un messaggio quello che solo condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante. Ho capito, anche grazie al vostro disagio di essere riuscito in qualcosa di grande: mettere a disposizione di chi ci guardava la mia esperienza di vita, le mie debolezze, i miei stessi demoni. Volevo lanciare il messaggio: quello che solo insieme si può soffrire di meno, solo condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante e insopportabile. Alcuni di voi erano imbarazzati, altri pietrificati e altri ancora indifferenti”, ha continuato Marco Bellavia.

“Vi siete accorti d’un tratto di quello che era successo, un pugno nello stomaco, non giudico nessuno spetta solo a Dio e alla vostra coscienza. Non c’è bisogno di fuggire dalla casa come ha fatto qualcuno o rimanere facendo finta di niente come qualcuno continua a fare, c’è bisogno di dialogare, di condividere. C’è bisogno di guardarci negli occhi poi se qualcuno li abbasserà non sarà per colpa mia. Vi abbraccio”, ha detto ancora promettendo “Presto tornerò”.