Ginevra Lamborghini è stata squalificata lunedì scorso dal GF Vip 7 e nella puntata del giovedì non è tornata solo in studio. Ma anche nella Casa per salutare i vipponi e, soprattutto, Antonino Spinalbese. Non solo: dopo la diretta, quindi giorni dopo la ‘cacciata’ per le frasi su Marco Bellavia, è anche tornata sui social.,

La sorella di Elettra Lamborghini ha scritto un post lunghissimo in cui svela di avere affrontato una valanga di odio e commenti negativi e racconta anche le sue emozioni a caldo dopo avere affrontato lo studio in diretta, oltre a ringraziare i suoi ormai ex compagni di avventura: “Oggi per me è stata una giornata molto importante. Tornare in quello studio è stato difficile ma è grazie a tutte le persone che in questi giorni mi hanno sostenuto che sono riuscita a tornare a testa alta”, inizia.

Ginevra Lamborghini torna sui social giorni dopo la squalifica dal GF Vip 7

Questi sono stati giorni difficili per Ginevra Lamborghini: “Non vi nascondo che vengo da 4 giorni di puro inferno, 4 giorni dove mi sono sentita cadere il mondo addosso. L’odio che è stato riversato su di me e di riflesso sulla mia famiglia ha avuto un peso incalcolabile sul mio cuore. Ho voluto leggere ogni commento, per rendermi conto di quello che stava accadendo e che ancora con fatica sto elaborando. Parole di odio, di disprezzo e di quel pregiudizio che da sempre è stato il più grande antagonista della mia vita”.

“Oggi più che mai mi sento di aver compreso a pieno il mio errore e di questo ne farò tesoro. Tra i tanti commenti negativi che mi stavano spingendo in un baratro senza fine, ho però trovato il vostro amore, la vostra comprensione, il vostro supporto, la vostra solidarietà. E infine, anche se non di tutti, il vostro perdono e di questo ve ne sono infinitamente grata. Siete stati e continuate ad essere la mia luce in fondo al tunnel”, ha continuato per poi passare ai ringraziamenti.

“Ricevere quelle parole di conforto, il vostro incoraggiamento e vedere come vi siete battuti per me mi ha commosso e voglio che sappiate che siete entrati nel mio cuore in modo indelebile. Con voi ho scoperto di avere una seconda famiglia, bellissima e numerosa che mi conosce per quella che sono. Per questi e molti altri motivi io vi ringrazio con tutto il mio cuore un po’ ammaccato. Vi prometto che tornerò a splendere più luminosa che mai”, ha proseguito ringraziando anche Nikita, Antonino, Carolina, Luca e Cristina.