Luca Onestini e Oriana Marzoli, cosa succede? Al GF Vip 7 per diversi giorni si è vagheggiato di una possibile relazione tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, ma tra i due, dopo essersi avvicinati parecchio, non è scattata la famosa scintilla. L’ex UeD ha praticamente ‘friendzonato’ la modella, come si dice in gergo. La venezuelana, invece, ha vissuto un periodo tra le braccia di Antonino Spinalbese, ma anche in questo caso le cose non sono andate per il verso giusto.

Recentemente pare che Oriana Marzoli abbia cambiato ‘obiettivo’. Sembra infatti ci sia del tenero con Daniele Dal Moro e proprio parlando di lui con Nicole Murgia sentite cosa ha detto: “Non so se si vedeva in tv, ma anche quando io stavo bene con Antonino comunque cercavo Daniele per parlare. Lui però non voleva e si chiudeva. Non voleva mai e io ci provavo di continuo. Adesso però parliamo, mi abbraccia, gioca, mi sporca. Se lui dovesse avvicinarsi di più io mi lascerei andare. Lui mi è sempre piaciuto dall’inizio e sempre l’ho detto. Ora lui vediamo cosa farà”. Ora, però, spunta pure dell’altro.

La confidenza di Ginevra su Luca e Oriana

Oriana Marzoli è al centro di alcune dinamiche color rosso fuoco ultimamente. La modella di Caracas ha ammesso un interessamento nei confronti di Daniele Dal Moro. Ma Ginevra Lamborghini si è accorta anche di qualcos’altro. Ovvero che a lei si sarebbe avvicinato pure Luca Onestini. La sorella di Elettra lo ha confidato a Nikita Pelizon e questa ha voluto tirare fuori l’argomento parlando proprio con Oriana e Sarah Altobello.

Sulla possibile storia tra Luca Onestini e Oriana Marzoli la stessa Nikita Pelizon ha affermato: “Se dovesse succedere qualcosa tra di voi, sarei felice, nel senso che sono felice se gli altri sono felici. Ho notato che vi divertite. Cioè siete sempre stati insieme a scherzare e a ridere. Perché dico che c’è qualcosa tra loro? Ginevra mi ha detto che secondo lei a lui piace Oriana”.

Ginevra ieri ha detto a Nikita che vede Luca O. molto attaccato a Oriana e secondo lei c'è qualcosa…

“Chissà, chissà…” sospira Sarah Altobello che commenta: “Non ci sarebbe niente di male”. E infatti. Ma allora tra Oriana e Daniele? Beh, pare che quest’ultimo non sia per niente convinto della sincerità di Oriana e anzi sembra abbia intenzione di smascherarla. Quel che è certo è che Oriana sta tornando veementemente al centro dell’attenzione nella Casa e sicuramente nella puntata di stasera, lunedì 19 dicembre, l’argomento sarà affrontato.

