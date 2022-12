Puntata complicata al GF Vip 7 per Antonino Spinalbese, accusato di aver rivelato segreti su Belen Rodriguez. Nella diretta con Alfonso Signorini c’è stato un confronto che ha visto il gieffino protagonista insieme all’altra concorrente, che ha vuotato il sacco cercando di metterlo in difficoltà. Anche lo stesso conduttore è poi stato costretto all’intervento per evitare che potessero uscire fuori altre cose compromettenti. Un vero e proprio colpo di scena inaspettato.

Nel corso dell’appuntamento televisivo col GF Vip 7, è stato puntato il dito contro Antonino Spinalbese con segreti su Belen Rodriguez che avrebbe svelato. La gieffina che ha messo nei guai il giovane ha esordito in questo modo: “Lui mi ha raccontato delle cose segrete che mi hanno fatto capire che si fidava di me. Poi appena è arrivata Ginevra ha smesso di parlarmi questo ridicolo, ma che schifo. Non voglio abbassarmi al suo livello, quindi non lo accuso di avermi usata come ha fatto con Belen. Antonino, vuoi che parlo?”.

Leggi anche: “Quando esco…”. GF Vip 7, bomba Ginevra e Antonino: è arrivata la verità. È già deciso





GF Vip 7, Antonino Spinalbese avrebbe rivelato segreti su Belen Rodriguez

Lui non è stato molto d’accordo con ciò che è emerso al GF Vip 7, dunque Antonino Spinalbese ha smentito di aver raccontato segreti sul conto di Belen Rodriguez. Ma la sua compagna di avventura ha proseguito: “Antonino, mi hai raccontato tantissime cose sotto le coperte. Se sotto le coperte lui ha parlato di Belen? Non voglio abbassarmi, così capisce che non sono una che parla”. E il vippone ha reagito: “Adesso parlo io, questa la posso raccontare perché non c’è nulla di brutto. Le prime volte sotto le coperte mi ha fatto domande sulla mia ex”.

E Soinalbese ha aggiunto, come riferito dal sito Biccy: “Non ho mai detto che Belen mi ha usato, non è andata in questa maniera”. Eppure Oriana Marzoli, infatti è stata lei a svelare tutto davanti ad Alfonso Signorini, ha insistito: “Una volta in cortiletto mi aveva parlato di Belen, si era tolto il microfono e mi aveva raccontato altre cose. Vuoi che lo dica? Non è il caso, mi hai detto con chi sei andato a… Meglio che non lo dica, ma se vuoi dico tutto. Non mi far parlare, guarda, meglio che sto zitta”.

Il muro altissimo tra Oriana ed Antonino… dal ritorno di Ginevra in Casa le cose sono letteralmente precipitate. #GFVIP pic.twitter.com/QtMD4It3Ds — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 19, 2022

Infine, Signorini ha invitato ad interrompere l’argomento e Antonino Spinalbese ha concluso: “Sì, meglio che ci fermiamo. Alfonso, ho più ansia io di te. Può inventarsi la qualunque Oriana, ma stai scherzando? Può finire questo confronto?”. E vedremo se davvero la vicenda si concluderà qui o se ci saranno altre polemiche.