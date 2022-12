Due di picche per Antonino Spinalbese. L’ingresso in casa GF Vip 7 di Ginevra Lamborghini sembra aver proiettato la mente del gieffino verso un futuro insieme. Ma questo accadeva prima della frase che avrebbe potuto ribaltare la situazione in vista di un rapporto sentimentale tra Ginevra e l’ex Belen Rodriguez. Per Antonino Spinalbese sotto questo punto di vista sembra mettersi male.

Due di picche ad Antonino Spinalbese. Come sempre i colpi di scena sono a portata di mano e l’esperienza tra i gieffini insegna che talvolta basta veramente poco per ribaltare le situazione e i già precari equilibri tra i concorrenti. Se questo accade normalmente, la posta in gioco si alza quando a essere tirate in ballo sono le delicatissime questioni sentimentali.

Due di picche ad Antonino Spinalbese. Ginevra Lamborghini lo dice chiaramente: “Devi partire dalle basi…”

Antonino Spinalbese sbaglia tutto, o così sembra. Il gieffino nel corso di una chiacchierata tra compagni di gioco e con Ginevra Lamborghini presente, si sarebbe giocata male la frase che era partita con tutte le buone intenzioni di un corteggiamento. Purtroppo Antonino è caduto in errore di valutazione perché le parole di Ginevra sembrano servire sul piatto un due di picche epico. Dai toni usati dalla sorella di Elettra sembra che sia stato messo un punto alla loro frequentazione. (“Non l’ho fatto per colpa di Ginevra”. GF Vip 7: Antonino Spinalbese, la sua confessione risuona in casa).

Antonino Spinalbese chiacchierava con i concorrenti quando ha esordito dicendo: “Comunque quando uscirò da qui mi fidanzerò e andrò a…”. Cogliendo la palla al balzo, Wilma Goich ha esclamato: “A Bologna!”, città della Lamboghini. “A Pomezia!”, rimbalza Ginevra. “Andrò a Bologna in biblioteca, ti vuoi far trovare già lì?” ha dunque proseguito Spinalbese.

“Ti dò una mano a cercare la ragazza della biblioteca…ti do una mano io…perché te da solo vai nella sezione libri per adulti e allora lì no!”, risponde a tono Ginevra. “Perché tu pensi che io scelga male?”, chiede Antonino. “Sai cosa? Te non sei mai entrato in libreria…non è che scegli male…è che non sai leggere. Non sai da dove si parte. Devi farti una cultura, partire dalle basi. Metti un paio di occhiali, prendi un segnalibro e poi pazienza”. Sono già in molti a chiedersi se Antonino continuerà a corteggiare Ginevra o se la frase e i toni della gieffina avevano tutta l’intenzione di porsi come un “the End” definitivo tra i due.