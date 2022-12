Emergono retroscena al GF Vip 7 che coinvolgono Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. In particolare, tra uno scherzo e l’altro, alla fine è uscita fuori la verità su una decisione presa dall’ex compagno di Belen Rodriguez. Alcuni lo avevano già ipotizzato qualche giorno fa, ma ora alla luce delle loro dichiarazioni sembra proprio che le cose siano andate realmente così. Il video in questione è diventato subito virale e presumibilmente se ne parlerà anche nella puntata del 17 dicembre.

Al GF Vip 7 Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono finalmente rivisti, grazie all’opportunità concessa da Alfonso Signorini alla sorella di Elettra, rientrata momentaneamente in casa nonostante la squalifica subita ai tempi del caso Marco Bellavia. Durante un dialogo alla presenza anche di Wilma Goich, si è sentita in sottofondo la voce del papà della piccola Luna Marì. Buttandola sull’ironia, anche Ginevra ha fatto intuire che una delle scelte di Spinalbese sia stata influenzata da lei.

Leggi anche: “Devo dirti questa cosa di Ginevra”. GF Vip 7, Attilio parla ad Antonino. La sua reazione





GF Vip 7, Antonino Spinalbese su Ginevra Lamborghini: retroscena clamoroso

Nei giorni scorsi al GF Vip 7 Antonino Spinalbese ha confessato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico e di dover abbandonare temporaneamente la casa. E ora è stata tirata in ballo anche Ginevra Lamborghini, che avrebbe inciso sull’argomento in maniera notevole. Come ricordato dal sito Novella 2000, lui un paio di giorni fa ha esclamato: “A Natale ci arriviamo, ma prima devo fare quella cosettina per cui uscirò. Sì, l’operazione”. Wilma Goich ora ha iniziato l’argomento operazione di Antonino parlando di quanto tempo mancherà nella casa.

Wilma Goich ha esclamato: “Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato”, mentre Daniele Dal Moro ha voluto aggiungere: “Non saranno mai cinque”, in riferimento ai giorni in cui Antonino Spinalbese mancherà per la convalescenza. Si è sentito poi l’ex di Belen dire una frase che colpevolizzerebbe Ginevra, ovviamente in maniera scherzosa. Ma effettivamente lui avrebbe rinviato l’intervento chirurgico per godersi la vicinanze della ragazza. La stessa Lamborghini ha affermato: “Ah, allora è colpa mia, grazie”.

in pratica hanno ammesso che l’operazione di antonino è stata posticipata per l’entrata di ginevra#gfvip pic.twitter.com/Qj9XqQuivb — noemy ✧ (@ennedea) December 17, 2022

Spinalbese ha infatti detto: “Io a quest’ora sarei già dovuto essere qua”. Ciò farebbe comprendere che ha chiesto il rinvio dell’operazione, che prevedrebbe l’eliminazione di alcune cisti, per stare con Ginevra Lamborghini. E Wilma Goich è scettica: “Se l’avessi fatto prima sì, ma ora non credo che sia più fattibile”.