Al GF Vip 7 lite furibonda di Patrizia Rossetti con una concorrente. La giornata di mercoledì 21 dicembre non è stata affatto serena e lo scontro ha avuto toni decisamente accesi. Accuse reciproche da parte delle due compagne di avventura, che sembra proprio non riescano a trovarsi. Troppa differenza di vedute e pensieri divergenti delle due vippone, con l’inevitabile litigio davanti agli altri inquilini che ha scioccato anche il pubblico. La situazione è degenerata praticamente da un momento all’altro.

Il GF Vip 7 è stato caratterizzato da una lite di Patrizia Rossetti con questa concorrente, che ha catturato l’attenzione delle ultime ore. Ma si è anche verificato dell’altro, certamente di più leggero, nel reality show. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono infatti chiusi nell’armadio della loro stanza da letto per essere in intimità. Ad assistere alla scena anche Edoardo Donnamaria e Luca Onestini. Il pubblico ha subito applaudito, gradendo di fatto l’ipotesi che tra i due possa scoppiare la passione definitiva.

GF Vip 7, lite di Patrizia Rossetti con una concorrente

Dunque, inizialmente al GF Vip 7 la lite con Patrizia Rossetti protagonista è cominciata con la conduttrice che ha detto: “Qui è tutta la mattina che lavo, tu hai lavato stamattina? Non ci credo, è dalle nove che sono qui e non devo chiamare. Se non c’è nessuno faccio io, lavo e asciugo. Con calma, sei agitata e sei arrivata da poco”. E l’altra gieffina ha risposto a muso duro: “Siete sempre agitate, a me basta che mi chiamate e vengo a lavare. Che mood negativo, sono venuta a dare una mano e ci sono persone velenose con un mood brutto”.

La vippona si è rivolta ancora così nei confronti di Patrizia Rossetti: “Rinfacciano tutto per discutere e fare le grandi, anche tu con calma perché non hai visto cosa stavo facendo. Non devi fare la fenomena, se hai deciso di lavare non lo rinfacciare, sei fuori di testa”. E Patrizia: “Tu con calma non me lo dici, sono tre mesi che sto qui. Ho detto che non c’è bisogno di chiamare. Togliti gli occhiali, se urli così ti vedo negli occhi quando ti parlo. Un po’ di educazione nella vita, ma ok, allora hai ragione. E basta”.

Ad aver fatto arrabbiare Patrizia Rossetti è stata Dana Saber, la quale ha aggiunto: “Non mi dici tu se devo togliermi gli occhiali. Quello che fai è bruttissimo, sei falsa. Arrabbiati con chi non lava proprio, tu sei sempre arrabbiata”. E la Rossetti: “Basta col mood, parliamo italiano. Ci sono turni”.