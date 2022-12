“Io l’ho visto…”. Addio Antonella-Edoardo, Patrizia mette il carico da novanta e lo confessa alla Fiordelisi

È finita tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: la prima coppia che si era formata nella casa si sfalda dopo tanti alti e bassi e diverse litigate. L’ultimo episodio che si è verificato al GF Vip ha fatto esplodere il volto di Forum che ha voluto troncare definitivamente. Il gioco delle imitazioni voluto dal Grande Fratello è stato deleterio per i due. Antonella Fiordelisi ha imitato Oriana Marzoli, ma i gesti della spadista non sono piaciuti al ragazzo che lo ha fatto notare a chiare lettere.

“Sì infatti adesso lo inizio a fa pure io, mi sono stancato. Non c’ho voglia di parlarti, spero di non averla neanche domani. Lo dovevi fare di metterti a pecora davanti a Antonino? Io con te c’ho solo guadagnato? A rovinarmi la vita? Tu volevi fare questa scena in perizoma, come c***o vivi. Impara a campare”, sono state le parole di Edoardo Donnamaria. “Ma sei serio? A te non fotte un c***o, vuoi fare solo la vittima”, ha affermato Antonella Fiordelisi uscendo dal van.

GF Vip, Patrizia Rossetti manda in crisi Antonella Fiordelisi

Insomma la situazione è precipitata in poco tempo e adesso i due dormono anche in letti separati. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno cercando conforto nei compagni d’avventura. Il volto di Forum si è sfogato con Edoardo Tavassi dicendo: “Se deve essere così, a me così non va. Ogni volta faccio lo sforzo di andare da lei e chiarire. Ma tanto poi torniamo sempre sugli stessi punti, a me questa cosa non fa stare bene. Questi suoi comportamenti non vanno bene per me”.

Antonella Fiordelisi ha parlato con Milena Miconi e Patrizia Rossetti. Anche lei in lacrime non nasconde il dolore che sta provando per l’allontanamento di Edoardo: racconta di stare male e di non vedere la stessa sofferenza nel suo fidanzato. “Lui non sta come me. È da ieri che ride e si diverte con Oriana. Anche oggi ha riso mentre mi imitava e io piangevo”, si sfoga Antonella mentre Milena prova a consolarla.

“Antonella devi pensare a te stessa”, dice Patrizia Rossetti che poi prosegue il suo ragionamento: “Oggi ho visto Edoardo scherzare molto spesso con Oriana, cosa che prima non faceva. Stanno soffrendo tutti e due, ma on è questo il momento di farlo apposta e fare i dispetti. Edoardo parla bene e razzola mai. Lui ha messo dei paletti. Lei forse ci scherza un po’, ma con le parole. Io non l’ho più vista vicina ad Antonino. Vedo un certo feeling tra lui e Oriana”, conclude.