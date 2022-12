L’atmosfera nella casa del GF Vip 7 è incandescente. Ora ci ha pensato Oriana Marzoli a vomitare tutto e a preannunciare qualcosa di molto forte, che accadrà nelle prossime ore. Infatti, nella puntata di sabato 17 dicembre è pronta ad appiccare un incendio contro la concorrente davanti ad Alfonso Signorini. Ha già svelato tutto cosa farà contro una delle concorrenti del reality show, una vendetta pronta a materializzarsi all’improvviso, senza che la coinquilina forse possa aspettarsela davvero.

Ma al GF Vip 7 Oriana Marzoli è determinata ad andare dritta per la sua strada e a mettere in campo un piano davvero malefico. Intanto, Edoardo Donnamaria è scoppiato a piangere davanti ad Edoardo Tavassi a causa di Antonella Fiordelisi: “Se deve essere così, a me così non va. Ogni volta faccio lo sforzo di andare da lei e chiarire. Ma tanto poi torniamo sempre sugli stessi punti, a me questa cosa non fa stare bene. Questi suoi comportamenti non vanno bene per me”. Ma torniamo all’influencer originaria del Venezuela.

GF Vip 7, Oriana Marzoli prepara la vendetta contro la concorrente

C’è grande attesa per ciò che succederà al GF Vip 7, con Oriana Marzoli che molto difficilmente non manterrà la sua parola data. La confessione privata sulla sua vendetta orchestrata contro una compagna di avventura è avvenuta, durante una conversazione con Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. Giaele ha subito replicato, condannando l’atteggiamento di questa coinquilina. Ma sono indubbiamente le frasi della venezuelana ad aver completamente rubato la scena. Ce ne saranno delle belle.

Oriana Marzoli è pronta a vendicarsi di Antonella Fiordelisi, come ricostruito dal sito Blogtivvù che ha ripreso le sue dichiarazioni: “Domani anch’io vado oltre. Ma perché devo fare sempre la donna matura? Non ce la faccio più, è la seconda volta. La prima volta mi ha detto cose cattive su Antonino, adesso mi deve stuzzicare. Prima l’aereo, poi il confessionale per istigarmi. Un pochettino gliela devo fare pagare, forse non ha capito con chi non deve giocare”. E vediamo cosa ha aggiunto Giaele De Donà.

Giaele ha commentato: “Secondo me lei attacca tutte quelle che si avvicinano ad Antonino. Facci caso, a lei dà fastidio non perché adesso le piace Antonino, ma perché essendo che non lo ha avuto lei, non vuole che altre possano averlo”. Vedremo cosa succederà nella prossima puntata.