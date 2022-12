Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, alla fine è davvero successo. Sarebbe accaduto per la prima volta dopo diverso tempo lasciando i fan senza parole. Ma a pensarci meglio, forse è stato anche inevitabile che accadesse alla luce degli ultimi fatti avvenuti tra loro. Cosa potranno pensare i grandi sostenitori dei Donnalisi?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria separati. Ebbene si, dopo diverso tempo i due hanno preso una decisione che potrebbe essere tanto momentanea quanto definitiva, i fan si dividono in due correnti di pensieri. Sarebbe accaduto per la prima volta e pare in seguito ai litigi degli ultimi giorni avvenuti davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria separati: “Non ci sono alternative”

Dunque letti separati per la prima volta, Edoardo Donnamaria è andato a dormire con il coinquilino Alberto mentre Antonella Fiordelisi ha dormito tra Luca Salatino e Charlie Gnocchi: “Io sono una di voi adesso”, ha esordito la gieffina lasciando gli inquilini senza parole. E dopo poco Luca ha pensato di elargire uno dei suoi consigli: “Ascolta il cuore, non Charlie”. (“Succede un casino”. GF Vip 7, Edoardo Donnamaria nei guai: confessa tutto a Luca Onestini).

Alla luce di questo avvenimento improvviso, anche i fan dei Donnalisi hanno provato a capirci subito qualcosa. E infatti tra gli utenti che hanno commentato la vicenda, pare che qualcuno abbia rispolverato alcune frasi di Donnamaria dette qualche tempo fa. “Il giorno in cui non dormirò più con te vuol dire che ci siamo lasciati”.

E lasciando parlare sempre Edoardo, anche poco prima di prendere sonno, rivolgendosi agli inquilini per chiedere un posto nel letto ha esordito “Non ci sono alternative”. Insomma, unendo i primi punti della questione, sembra che la coppia sia arrivata davanti a un bivio: proseguire insieme o dividersi definitivamente?