“L’ho fatto con Luca Onestini…”. Spifferata top di Giaele, vede la vippona e confessa il ‘fattaccio’

GF Vip, Giaele provoca Nikita con Luca Onestini. Dentro la Casa continuano le dinamiche con colpi di scena e nuove ‘rivalità’ tra gli inquilini. Proprio di recente sembra sia arrivata ai titoli di coda la relazione, spesso travgliata, tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nel frattempo pure Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi hanno attraversato un momento no, salvo poi tornare a fare pace. Poi Wilma Goich ha perso un orecchino e la regia l’ha presa un po’ in giro inquadrando il prezioso sotto al divano.

Gli autori del GF Vip sono intervenuti anche per rimproverare Nikita Pelizon la quale ha violato il regolamento. L’influencer si è infatti recata in cucina, ha preso una busta e ci ha scritto sopra, cosa vietata. La regia è prontamente intervenuta e ha invitato Nikita a non scrivere più e a portare la busta in magazzino. Tutto è quindi rientrato. Ma la stessa gieffina è stata presa di mira da Sofia Giaele De Donà che l’ha stuzzicata.

Giaele stuzzica Nikita con Luca Onestini

Giaele De Donà ha raccontato quello che ha combinato ad Oriana Marzoli. La vip ha voluto provocare Nikita Pelizon che da qualche tempo si è avvicinata molto a Luca Onestini. Quando li ha visti seduti vicino in giardino Giaele si è andata a sedere sopra a Luca. Poco dopo Nikita, forse infastidita, se n’è andata.

“Oggi eravamo fuori – ha raccontato Giaele ad Oriana – arrivo io, vedo che c’è Nikita seduta di fronte Onestini, vado e mi siedo in braccio a lui e inizio a fare la dolce. Poi lei se ne va, mi alzo, mi giro verso Onestini e dico: ‘Ok, il mio l’ho fatto’. E lui: ‘Mi usi?’. Sì!”. Le due si sono poi messe a ridere sull’accaduto.

oriana e giaele stanno diventando ridicole flirtano apposta con onestini quando c’è nikita. loro hanno sofferto di situazioni simili, criticano antonella e poi provocano aggratis? che ci litigassero e basta se ci tengono così tanto #GFVIP pic.twitter.com/Mz7wQyvvRw — letteralmente alla frutta (@marydramaa) January 3, 2023

Semplicemente non hanno sofferto di un bel niente con Antonino, finalmente state capendo che il carnefice non era lui e loro 2 non erano vittime — Mina Raia (@MinaRaia1) January 3, 2023

In tantissimi hanno commentato il gesto di Giaele De Donà disapprovandolo: “Loro godono nel provocare e far star male le altre. Basta vedere quante volte hanno riferito cose non vere di Antonella a Edoardo, come lo tartassano di cose e come lo stuzzichino. Loro devono mettere zizzania. Stessa cosa nei confronti di Nikita… questo loro lato non mi piace”. E poi: “Semplicemente non hanno sofferto di un bel niente con Antonino, finalmente state capendo che il carnefice non era lui e loro 2 non erano vittime”.

