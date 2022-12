Al GF Vip 7 è bufera su Luca Salatino alla luce del suo ultimo gesto, che ha scatenato numerose polemiche. C’è anche un video ad incastrare l’ex tronista di Uomini e Donne, che comunque più volte ha manifestato l’intenzione di abbandonare il reality show. E non è da escludere che nella prossima puntata in diretta del 26 dicembre possa comunicare ufficialmente la sua decisione ad Alfonso Signorini. Le cose nella casa non stanno andando nella giusta direzione e ora questa ulteriore situazioni non agevolerà il suo percorso.

I telespettatori del GF Vip 7 non si perdono proprio nulla e Luca Salatino è stato colto sul fatto da una delle telecamere della regia. Chi stava guardando la diretta 24 ore su 24, visibile su Mediaset Extra, ha registrato quei secondi di dialogo e ha pubblicato le immagini su Twitter. Da lì a poco sono arrivati giudizi molto negativi sul conto del gieffino, a cui è stato augurato anche il peggio. Quando lo verrà a sapere non resterà indubbiamente zitto e potrebbe reagire in modo molto deciso.

GF Vip 7, Luca Salatino nel mirino del pubblico: il motivo

Il pubblico del GF Vip 7 è fuori di sé dopo quello che ha fatto Luca Salatino. Nelle scorse ore c’è stato un duro litigio tra due vipponi e lui ha voluto commentare l’accaduto con Davide Donadei, uno dei nuovi arrivati nel reality show. E quelle parole uscite dalla bocca del fidanzato di Soraia Allam Ceruti non hanno fatto piacere a molti utenti, che lo hanno fatto notare senza tanti giri di parole. Vediamo dunque con chi se l’è presa Salatino e soprattutto cosa gli hanno scritto gli arrabbiatissimi internauti.

In particolare si è praticamente intromesso nel discorso relativo ad Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, i quali hanno avuto un litigio con tanto di attacco durissimo dell’ex di Belen, pronto a svelare alcuni segreti di loro due. E la gieffina ha anche pianto per questo scontro. Luca se n’è invece uscito così con Davide Donadei: “Ci sta provando con Antonino e poi è innamorata del marito. Bah”. Colei che ha postato il filmato lo ha attaccato in questo modo: “Ma fila in cucina e vai a fare la carbonara, per favore”.

E poi ancora contro Luca Salatino: “Ancora non capisco come faccia Soraia a stare con un tipo del genere”, “Luca è un cafone, in questi tre mesi ha saputo fare solo piagnistei e battute sgradevoli”, “Merita di essere tradito da Soraia”. Affermazioni fortissime e lui ne è ancora all’oscuro.