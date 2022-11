Il video di Luca Salatino fa il giro del web. L’ex tronista di Uomini e Donne è uno dei protagonisti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda lunedì in prima serata su Canale 5. Luca è diventato famoso per la partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

Nello studio di Uomini e DOnne Luca Salatino ha conosciuto l’attuale fidanzata, Soraia, ospite del GF Vip 7 ormai quasi due mesi fa. Il concorrente parla spesso della sua fidanzata ed è diventato ‘famoso’ anche per i suoi momento di sconforto dati proprio dalla sua mancanza. Dieci giorni fa i due hanno festeggiato l’anniversario e il concorrente ha lasciato una dolce dedica alla sua fidanzata.

Il video di Luca Salatino: il dettaglio hot mentre dorme

“Sei mesi di noi, ti amo ogni giorno di più”, aveva scritto Luca Salatino nel video pubblicato anche da Soraia sui socia. Poi si era avvicinato alla telecamera mostrando gli occhi lucidi. Come detto, i due si sono conosciuto a e la loro storia d’amore è iniziata quando il tronista di Uomini e Donne, alla fine del suo percorso, ha deciso di uscire dal programma insieme a Soraia.

In queste ore è un video di Luca Salatino ad aver incuriosito i telespettatori del Grande Fratello Vip 7. Complici le telecamere ad infrarossi posizionate nella camera da letto del Grande Fratello Vip, molti hanno notato il dettaglio hot dell’ex tronista di Uomini e Donne. Il cuoco dorme scoperto, in mutande, e la telecamera ha inquadrato il suo stato di eccitazione.

Il video di Luca Salatino è diventato virale sul web ed ha scatenato, come molti possono immaginare, l’ironia di molti telespettatori e telespettatrici. Commenti rivolti anche alla fidanzata Soraia: “Ah, abbiamo capito Soraia”, “Credo che manchi a Soraia”, sono solo alcuni dei commenti su twitter. Al GF Vip 7 Luca Salatino è uno dei concorrenti in corsa per la vittoria. È molto amato dal pubblico e dai suoi compagni di avventura.