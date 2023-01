Nel corso dell’ultima puntata in diretta del GF Vip 7, Nikita Pelizon è stata severamente rimproverata dagli autori. Ha fatto qualcosa che è vietato dal regolamento e quindi è stata immediatamente richiamata all’ordine. Le immagini sono state emblematiche, infatti il video incriminato è stato subito registrato e pubblicato su Twitter da un’utente. Lei ha subito capito di averla ‘fatta grossa’ e ha cercato di rimediare, evitando di incorrere in provvedimenti che potevano essere più duri.

Al GF Vip 7 Nikita Pelizon è stata messa nel mirino della regia per un comportamento non regolare, di cui vi parleremo nei dettagli tra pochissimo. Intanto, problemi si sono registrati anche per Antonella Fiordelisi. Lei è stata infatti fischiata dal pubblico presente in studio, ma durante una sua conversazione con Dana Saber non è apparsa minimamente preoccupata. Infatti, ha rivelato che a lei interessano esclusivamente i suoi fan da casa e non coloro che partecipano in presenza nel corso delle dirette.

GF Vip 7, Nikita Pelizon rimproverata dagli autori

Mentre al GF Vip 7 erano in corso le nomination, gli occhi sono stati puntati su Nikita Pelizon. La vippona ha deciso di recarsi all’interno della cucina e ha preso con sé una busta di carta. Qui ha fatto qualcosa che non è consentito dalla produzione del reality show e quindi è stata subito ripresa dalla voce fuori dal campo. C’è chi ha paventato un’ipotesi clamorosa, che la metterebbe nei guai. Ma i sostenitori della giovane gieffina l’hanno invece difesa e hanno fornito un’altra spiegazione sull’accaduto.

Su questa busta ha cominciato a scrivere qualcosa, ma non è stato possibile leggere cosa abbia riportato. Questo gesto non è comunque previsto e c’è chi ha addirittura pensato che abbia tentato di mettere in guardia Antonella Fiordelisi, rivelandole qualche segreto. I fan di Nikita hanno invece scritto che si trattasse solamente di alcuni appunti presi dalla ragazza su quello che era successo. Una sorta di bilancio sulle affermazioni contro di lei, utili per poi fornire giuste ragioni alle sue nomination.

Prima di inventarvi cazzate su “Nikita scrive chi nominare con Antonella” e tagliare i video a piacimento, almeno assicuratevi di dire la verità. #GFvip pic.twitter.com/qbQTFe6QhN — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) January 3, 2023

Il sito Novella 2000 ha aggiunto che la regia ha invitato Nikita Pelizon a non scrivere più e a portare in magazzino la busta di carta. La vippona ha acconsentito e tutto è ritornato alla normalità. Chissà se sarà lei stessa a rivelare qualche dettaglio in più su quella scelta fatta.