Al GF Vip 7 si va verso le vie legali e ad essere coinvolta è Nikita Pelizon. Clamoroso quanto sta avvenendo in queste ore, annunciato ufficialmente da persone vicinissime alla concorrente del reality show di Alfonso Signorini. Purtroppo si sarebbe verificato qualcosa di grosso e ormai non si può più tornare indietro. L’annuncio è di quelli pesanti e per la produzione del programma di Canale 5 si prefigurano momenti complicati. E nei prossimi giorni giungeranno certamente altre spiegazioni.

Nella casa del GF Vip 7 non sanno ancora nulla di queste vie legali, seguite da uomini di fiducia di Nikita Pelizon. Intanto, nelle ultime ore si è registrato un aggiornamento di Edoardo Donnamaria sul regalo avuto dalla sua famiglia: “La cosa è binocolo e lente, lente guarda da vicino e il binocolo lontano. Quindi ‘guarda da vicino gli ex’ mi sembra evidente, io ho chiesto consigli ma loro dicono che non possono darmeli. Comunque non si può correggere il sangue, come dire la passione che ti dice di fare una cosa non la puoi correggere. Ma è come se mi volesse dire che c’è da correggere”.

GF Vip 7, scelte vie legali dallo staff di Nikita Pelizon

Ciò che è stato riferito dallo staff della concorrente del GF Vip 7 ha lasciato tutti attoniti. Le vie legali sono ormai una certezza e chissà cosa potrà succedere a Nikita Pelizon nelle prossime settimane. Stando a quanto riferito sui social da queste persone vicine alla triestina, ci sarebbero stati dei contatti tra il team di Nikita e la produzione della trasmissione. Ma non si sarebbe giunti ad una soluzione della vicenda e quindi è stata presa una drastica decisione, alla luce di quanto è stato compiuto ai danni della giovane.

Ecco le parole dello staff di Nikita: “E continuano le diffamazioni e le offese, vengono usate parole nei confronti di Nikita che superano ogni limite. Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente. Abbiamo aspettato anche troppo, siamo stati fin troppo calmi. Ci dispiace molto…, abbiamo chiesto aiuto tante volte e non siamo stati ascoltati. Abbiamo chiesto moltissime volte di poter parlare con lei, qualsiasi altra forma di sorpresa risulta essere inutile, si sta scrivendo una pagina pessima di tv”.

Infine, è stato comunicato: “Va affrontato l’argomento. Visti i tentativi inutili di dialogo e la gravissima situazione che si è creata, tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria. Team Nikita”.