Attimi di tensione al GF Vip, Dana Saber a un passo dall’abbandono del reality. La giovane italo-marocchina è infatti stata sorpresa alla soglia della porta rossa, pronta a varcare l’uscio per la prima e ultima volta. Ma cosa è successo per farla reagire così? C’è da dire che sin da quando è entrata ha portato scompiglio (e non poco), litigando con tutti (o quasi) e creando dinamiche davvero imbarazzanti. Nessuno riesce a diventare quelle frasi di adulazione per Putin che, in un momento come questo denotano o una chiara propensione al dissenso.

Quel dissenso che viene fuori ogni giorno, con discussioni a dir poco assurde con tutti i coinquilini della casa. La Saber tra l’altro parla solo con 3 donne: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Il resto è out. Poco dopo la battuta di Putin, Dana ha detto che desidererebbe avere una divisa da soldato e un fucile, cosa che ha fatto impazzire tutti, fuori dal GF Vip. In molti l’hanno definita “incline alla violenza”, ma chissà se è davvero così.

Attimi di tensione al GF Vip, Dana Saber a un passo dall’abbandono

Un fatto che potrebbe confermarlo, secondo tanti utenti di Twitter, è la scenata e la successiva scelta di buttare a terra tutti i vestiti di Oriana Marzoli o le offese in arabo che la giovane ha dispensato ai suoi colleghi. Ora però la vicenda è nuova, sembra che alla base di tutto ci sia Wilma Goich che ha criticato aspramente la giovane per aver dormito quasi nuda vicino a Daniele Dal Moro.

Vi prego Dana che urla in confessionale e gli altri fermi e immobili a sentire ✈️✈️✈️ #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/Bmwmyhz9Vu — uunformat 🌙 (@uunformat) January 7, 2023

“Ti è sembrato carino andare a letto senza vestiti? Guarda non mentire, me l’ha detto Daniele ca…o! Nessuna maglietta tu eri senza nulla. Anche Antonella Fiordelisi ti ha vista”, ha urlato Wilma. Poco dopo la giovane ha avuto una brutta crisi in confessionale e ha deciso di andarsene. A bloccarla Antonella Fiordelisi:“Ragazzi questa sta uscendo. […]”.

La sfuriata di Wilma a Dana



La nonnina è imbarazzante

🤢🤢🤢#gfvip pic.twitter.com/EFA03Hgp9p — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) January 7, 2023

Dana ha ragione 🤷🏻‍♀️ poi vedo Daniele serenissimo e non capisco perché gli altri devono mettere bocca e insultarla con slur razzisti pic.twitter.com/oxWz2I2noS — Liquirizia (@ufecul) January 7, 2023

E ancora: “Stava uscendo. L’ho fermata dalla porta rossa. – ha continuato la Fiordelisi – Ho messo la valigia qua, se ne stava andando. – riporta blogtivvu – Ragazzi vi sto dicendo che uno non è che sclera apposta… è lo stesso discorso di altre volte che ti è successo mesi fa. Uno se sta così, se reagisce così, è perché non sta bene in questo momento”.

