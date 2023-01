Momenti di tensione al GF Vip 7 tra Micol Incorvaia e la regia del reality show. La sorella di Clizia è apparsa molto nervosa e ha detto qualcosa che certamente non ha fatto piacere alla produzione del reality show di Canale 5. Tutto è successo davanti agli sguardi degli altri vipponi, che hanno quindi assistito all’intera scena. Il filmato incriminato è stato registrato da un utente, che lo ha successivamente caricato su Twitter. Non è da escludere che Alfonso Signorini possa richiamarla all’ordine nella prossima puntata.

Non è ovviamente la prima volta che i concorrenti siano ripresi dalle voci fuori dal campo. Ma stavolta questa discussione al GF Vip 7 tra Micol Incorvaia e la regia ha fatto parecchio rumore. A rendere pubblica la notizia è stato il sito Blastingnews, che è riuscito a scovare il commento Twitter con tanto di video di accompagnamento, che ha fatto il giro del web. Tra l’altro, c’è stato pure un concorrente che ha deciso di bacchettare la giovane, dopo quel suo comportamento certamente non entusiasmante.

Leggi anche: “È finita”. GF Vip 7, brutte notizie per i fan di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia (VIDEO)





GF Vip 7, Micol Incorvia rimproverata dalla regia: il motivo

Come succede spesso nella casa del GF Vip 7, i vipponi, compresa Micol Incorvaia, hanno dato vita a dei giochi ma la regia non ha apprezzato per nulla l’atteggiamento della ragazza. Lei ha perso subito la pazienza e ha invocato un intervento della produzione affinché potesse mettere fine a qualcosa che la stava annoiando pesantemente. Una protesta vibrante quella della sorella di Clizia Incorvaia, che non è stata accolta favorevolmente nemmeno da Edoardo Tavassi, che l’ha sgridata.

Entrando nello specifico, Micol ha esordito così: “Regia, potete metterci direttamente il ritornello? Già sto gioco mi fa ca***”. Edoardo Tavassi ha subito esclamato: “Micol, smettila”. Poi è stato il turno del GF Vip: “Grazie Micol, vediamo cosa riusciamo a fare”. Lei ha a sua volta ringraziato, ma la regia ha proseguito: “Però anche meno”. Presumibilmente stava continuando a borbottare e a dire qualcosa di poco piacevole, quindi la produzione l’ha invitata ad assumere un comportamento idoneo al programma.

Micol: “Regia potete metterci direttamente il ritornello, già sto gioco mi fa cacare”

Tavassi: “MICOOOOOL SMETTILA”

Gf: “Grazie Micol, vediamo cosa riusciamo a fare”

Micol: “Grazie”

Gf: “Però anche meno”



MI SONO PISCIATO ADDOSSO 😭#gfvip #incorvassipic.twitter.com/hTw1cozbiI — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 5, 2023

Soleilandia, che ha diffuso il filmato, ha scritto: “Mi sto pisc*** addosso”. Mentre altri internauti: “Infatti punita, ancora censure su di lei”, “Il GF Vip ha fatto bene, così non risponde”, “La delicatezza di questa bambolina”, “Insopportabile, spero che esca subito”, “Il GF Vip ha fatto bene a riprenderla”.