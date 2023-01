Pesante discussione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GF Vip 7. Una brutta incomprensione alla base di tutto, ma anche un po’ di stanchezza, forse. Tutto è successo durante il capodanno. In questo contesto, nella classica festa nella casa (dovuta anche al fatto che a mezzanotte sarebbe stato il compleanno di Luca Onestini), è successo il fattaccio. Ma cosa è successo in particolare? Sembra che durante il brindisi per il nuovo anno, Edoardo Tavassi abbia tentato di dare un bacio a Micol.

La Incorvaia, però, di tutta risposta, si sarebbe scansata evitando proprio un contatto col giovane. Un gesto che ha mandato su tutte le furie il fratello di Guendalina. Ma perché Micol è risultata così antipatica e fredda nei confronti dell’uomo che di più l’ha amata in questi ultimi mesi? Sembra che alla base di tutto ci sia un comportamento di Edoardo che non è andato giù alla Incorvaia.

Leggi anche: “Sei una pu…”. GF Vip, rissa nella notte: volano parole grosse e la cosa degenera (VIDEO)





Pesante discussione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GF Vip 7

Parliamo di una battuta, l’ennesima da parte di Edoardo, che come si sa, scherza sempre e con tutti. Tuttavia sembra che la Incorvaia ci sia rimasta male proprio per questo. Poco dopo, i protagonisti du questa vicenda si sono ritrovati nel van per chiarire il malinteso. Lei ha provato a spigare la sua contrarietà, ma Edoardo ha decisamente tenuto il punto, accusando la ragazza di avergli rovinato il Capodanno.

E:“Te mi hai detto che mi hai detto che mia sorella è una mignotta”

M:“Ma cosa dici?Ti sei bevuto il cervello,giuro che non ti riconosco più”

E:“Faccio come fai te,stai insinuando che sto con una che mi fa schifo”

M“Lo so che lo dici ironicamente”

edo esagera ora eh😭#incorvassi pic.twitter.com/CiptDAGouU — ♡༄ puff (@4gaiia) December 31, 2022

Micol: “Noi scherziamo quando c’è da scherzare, mi sono mai incazzata? Fino a ieri dicevi sei bella pure quando sei un cesso”

EdoT: “Ciao Micol, non ti voglio vedere mai più. Sono disgustato, Antonella 2.0”

EDOAA UN PO’ TOO MUCH ACCANNA DAI#incorvassi pic.twitter.com/19YsjxfhWR — ♡༄ puff (@4gaiia) December 31, 2022

A quel punto Micol ha cercato di far capire al compagno di sentirsi spesso in difetto per via delle sua battute. La ragazza ha confessato di sentirsi sminuita per le continue parole sul suo essere poco femminile. A quel punto però Edoardo non ce l’ha fatta più e le ha chiesto di uscire dal van: “Non voglio più sentirti, sembri Antonella, Antonella 2.0”.

Micol però non la prende bene e chiede al compagno se si sia bevuto il cervello a dire una cosa del genere propri a lei. Insomma, per il fratello di Guendalina, la Incorvaia non sarebbe abbastanza autoironica per poter essere al suo fianco. Nelle ore successive i due si sono sfogati con gli altri vipponi, ricevendo consigli molto utili. E solo dopo un paio di confronto, di cui uno molto acceso, i due hanno deciso di fare pace.

Leggi anche: “È l’ultima goccia”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: la decisione del padre dopo le parole di Edoardo