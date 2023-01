Rissa sfiorata al GF Vip tra Dana Saber e Oriana Marzoli. C’è da dire che la modella marocchina ha già fatto arrabbiare tutti, anche se è praticamente una delle ultime entrare. Ma è con Oriana che da il meglio di se. Sembra che nelle scorse ore, la venezuelana abbia ritrovato tutte le sue cose a terra, vestiti, scarpe ecc. Il motivo? Aver occupato dello spazio non suo.

Solo dopo si scoprirà che la Saber ha fatto un vero e proprio dispetto alla nemica mettendo le sue scarpe e i suoi vestiti nell’armadio della di Oriana, lanciando in aria quelle della proprietaria. A quel punto, quando la Marzoli ha trovato le cose di Dana nel suo armadio, le ha spostate nell’armadio di Sarah Altobello. Solo in questo momento la bella marocchina ha preso i vestiti della coinquilina e li ha gettati per terra. Il seguito lo potete immaginare: “Tu hai buttato le mie cose a terra! Io ho messo le tue cose sul pavimento?! Ma cosa dici, ho messo tutto nell’armadio di Sarah!”.

Leggi anche: “Fa schifo, non doveva farlo”. GF Vip 7, bufera su Dana Saber: è successo davanti ai vipponi





Rissa sfiorata al GF Vip tra Dana Saber e Oriana Marzoli

“Sei ridicola, patetica, stai cercando di provocarmi, cerchi una clip. Sei una bugiarda, non ho buttato nulla. Pazza, pazza sei una pazza. Come ti permetti a buttare tutto a terra maleducata! Io non devo toccare le tue cose? E tu non puoi toccare il mio armadio, aprirlo e metterci la tua roba pazza!”. A quel punto Dana ha detto: “Tu sei una brutta maleducata, io ti lancerò le tue cose ogni giorno così impari a toccare le mie scarpe, punto!”.

“Senza il mio permesso tu non tocchi le mie cose. Adesso voglio vedere se toccherai ancora le mie cose. Forse hai imparato la lezione!“. Dana a quel punto ha iniziato ad insultare Oriana Marzoli in arabo (definendola p…), facendo scoppiare un putiferio sui social. Più tardi la venezuelana si è lasciata adunare con Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Nicole Murgia.

io ho una sola regina e si chiama oriana marzoli pic.twitter.com/1xsI5mGPdp — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) January 1, 2023

“Lei non mi sopporta e mette la sua roba tutta alla rinfusa nel mio armadio? Allora io l’ho visto e ho messo le sue cose in quello di Sarah, perché è sua amica. Poi dopo ho trovato le mie cose tutte per terra. Non può pretendere di avere ragione. Mi ha chiamata sporca e zozza, non ce la faccio! Mi ha insultata in arabo? Luca sei serio? Ah sì davvero? Non l’ho sentito. Non sono dispetti da ragazzina, sono cose cattive“.

Leggi anche: “Si mette nella doccia…”. Edoardo smaschera Antonella. Addio ai Donnalisi e frasi choc al GF Vip