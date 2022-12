“Si mette nella doccia…”. Edoardo smaschera Antonella. Addio ai Donnalisi e frasi choc al GF Vip

La crisi è conclamata e pare pure irreversibile. Si avvia al capolinea la storia d’amore nella casa del GF Vip la relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Un rapporto fatto di tanti alti e bassi che negli ultimi giorni si è definitivamente deteriorato. Ormai le discussioni sono all’ordine del giorno e si sono anche creati due gruppi opposti: chi sta dalla parte della spadista come Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Dana Saber, Attilio Romita e Sarah Altobello, dall’altra Donnamaria, Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Luca Onestini.

La storia è finita, come ha confermato il volto di Forum a precisa domanda di Davide Donadei: “Ma quindi è finita, avete chiuso?”. Edoardo risponde risoluto: “Sì! Io spero di sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ci siamo. Questo suo modo di fare che ora mi cammina davanti, sbatte i capelli, abbraccia Andrea e Antonino. Poi si mette in doccia e ci sta tre ore per farsi vedere. A me queste cose non vanno e non le tollero. Ma se io le dico che il suo atteggiamento mi dà fastidio e tu continui, te lo spiego una volta, un’altra e poi ciao!”.

GF Vip, è finita tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Anche Antonella Fiordelisi è su tutte le furie e starebbe addirittura pensando di buttare le camicie del suo ormai ex fidanzato: “Non mi può più mancare di rispetto. E non è che adesso ci ripensa. Quindi fuori dalla mia stanza! Non è che alle quattro del mattino si può avvicinare a dirmi quanto sono bella. Bella il cavolo. ‘Mi fai impazzire’ e mi tocca! No! Assolutamente no zero! Niente coccole e baci. Si faccia coccolare dal suo gruppo e dai suoi amici”.

“Lui non ha capito che non dormirà più con me – tuona Antonella Fiordelisi, come riporta il sito Biccy -. Gli butto tutte le camicie che ha. Ne ha alcune nella camera. Gliele butto tutte a terra. Sì le butto tutte così impara a comportarsi la prossima volta”. Il suo sfogo prosegue: “Ragazzi sono seria stasera non è che può venire a dormire nel mio letto a dirmi che sono bellissima. Questo comportamento per me non va bene e non lo sopporto. Mi manca di rispetto, ma stiamo scherzando? Va e ride con quelle che mi hanno attaccata e offesa. Non esiste io non accetto queste cose da chi dovrebbe stare insieme a me. I miei ragazzi fuori non si sono mai comportati in questa maniera”.

Anche Edoardo Tavassi ha espresso un suo pensiero su Antonella Fiordelisi parlando con Donnamaria: “Ma tu cosa ci hai visto? Cosa vedi in lei, mi dici che c***o vedi? Ti prego, dimmelo, perché non lo so davvero. Cosa hai visto, che ce vedi? Fa delle cose che mi sotterrerei vivo, mi immagino in giro con lei e mi sotterrerei, lo giuro. Vedere la mia ragazza che fomenta liti e che cerca in continuazione lo scontro con altri”. E Edoardo Donnamaria ha replicato: “Io ci sto male, che cosa vedo? Non lo so, forse ho sbagliato e probabilmente, anzi sicuramente, dall’inizio a ieri non ho mai capito nulla e ho visto cose sbagliate”.