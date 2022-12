Al GF Vip 7 ora è Edoardo Tavassi ad essere finito nel calderone delle polemiche. Questi ultimi giorni sono stati decisamente infuocati e non poteva finire peggio di così il 2022. Alfonso Signorini, che si sta godendo le vacanze di Capodanno ed è sbarcato su TikTok grazie a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, avrà l’arduo compito di abbassare la tensione nella prossima puntata in diretta del 2 gennaio. Ma possiamo subito anticipare che sarà difficilissimo, visto che quasi tutti si sono scontrati nella casa.

E adesso al GF Vip 7 il dito è stato puntato contro Edoardo Tavassi e una fetta di pubblico ha addirittura invocato drastiche decisioni sul suo conto. Signorini è stato taggato più volte dagli utenti ed è stata invitata la produzione ad assumere provvedimenti durissimi nei suoi confronti, dopo alcune esternazioni fatte in queste ore mentre stava discutendo con Edoardo Donnamaria. Altri però hanno ritenuto poco gravi le sue affermazioni, dunque staremo a vedere esattamente cosa succederà.

GF Vip 7, chiesti provvedimenti contro Edoardo Tavassi

Non c’è pace al GF Vip 7 nemmeno per Edoardo Tavassi, che ha voluto esprimere un suo pensiero su una delle concorrenti del reality show di Canale 5. Soffermandosi con Donnamaria, ha voluto dire la sua su Antonella Fiordelisi e le critiche sono state molto forti. Ma alcuni hanno subito precisato che non ci siano state offese tali da provocargli conseguenze. Mentre i più duri hanno chiesto a gran voce che ci siano provvedimenti di natura disciplinare, alla luce delle dichiarazioni verbali del fratello di Guendalina.

Tavassi ha esclamato: “Ma tu cosa ci hai visto? Cosa vedi in lei, mi dici che ca*** vedi? Ti prego, dimmelo, perché non lo so davvero. Cosa hai visto, che ce vedi? Fa delle cose che mi sotterrerei vivo, mi immagino in giro con lei e mi sotterrerei, lo giuro. Vedere la mia ragazza che fomenta liti e che cerca in continuazione lo scontro con altri”. E Edoardo Donnamaria ha replicato: “Io ci sto male, che cosa vedo? Non lo so, forse ho sbagliato e probabilmente, anzi sicuramente, dall’inizio a ieri non ho mai capito nulla e ho visto cose sbagliate”.

Un’utente Twitter ha scritto: “Pretendo dei provvedimenti disciplinari per Tavassi, Oriana Marzoli e Donnamaria per le diffamazioni, offese e cattiverie ai danni di Antonella”. E tanti altri hanno chiesto la medesima cosa. Ma secondo il sito Biccy non ci sarebbero gli estremi per sanzioni disciplinari.