Clamoroso al GF Vip 7: Antonella Fiordelisi è pronta a presentare una denuncia contro due concorrenti. Questo almeno è quanto sta emergendo in queste ore nella casa più spiata d’Italia. A rivelare tutto su quanto sta succedendo è stata Giaele De Donà. Ovviamente il pubblico è rimasto a bocca aperta per questo racconto inaspettato; l’ex di Chiofalo avrebbe addirittura già avuto modo di parlare con il suo avvocato per passare alle vie legali. E questo potrebbe far esplodere ancora di più la tensione.

Il GF Vip 7 è pronto ad osservare qualcosa di unico nel suo genere, con Antonella Fiordelisi che potrebbe passare alle maniere forti facendo una denuncia nei confronti di due concorrenti che stanno vivendo con lei questa avventura televisiva. L’atmosfera è incandescente e immaginare che possano esserci delle tregue a stretto giro di posta appare un’ipotesi utopistica. Lei tra l’altro ha avuto non poche discussioni anche con Edoardo Donnamaria, ma sono due i vipponi che lei non riesce proprio a sopportare.

Leggi anche: “Non può più nasconderlo”. GF Vip, Antonella Fiordelisi scoperta. Giaele ha capito e avvisa tutti





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi verso una denuncia contro due concorrenti

Al GF Vip 7 è venuto fuori che Antonella Fiordelisi è determinata a portare avanti una denuncia nei riguardi di due concorrenti. E si è anche saputo esattamente chi siano i due gieffini coinvolti. Come preannunciato ad inizio articolo, a svelare tutto è stata Giaele De Donà durante una conversazione con Oriana Marzoli. La Fiordelisi ha avuto una lite con due coinquilini e sarebbe arrivata a prendere una drastica decisione, dopo aver avuto un confronto con il suo difensore. E ora si aspettano altre novità.

Queste le parole di Giaele, riferite dal sito Biccy: “Ma voi non sapete, poi si è messa a parlare di Micol e di Tavassi. Dicendo sapete cosa? ‘Ieri sono andata addirittura a chiedere se il mio avvocato più intervenire legalmente per quello che mi è stato detto e può farlo. Vi rendete conto cosa ha detto? Capite la follia dove sta arrivando? Qui stiamo davvero andando oltre”. Quindi, a rischiare la querela di Antonella Fiordelisi sarebbero il fratello di Guendalina e anche Micol Incorvaia, sorella di Clizia.

chissà se tontonella vorrà querelare micol per averle detto che ha un “nervo scoperto” e chissà se il padre troverà la legge giusta che incrimina questa gravissima frase #gfvip #incorvassi — ali ✨ (@cherotturadicaz) December 28, 2022

E c’è chi ha ironizzato sulle intenzioni di Antonella Fiordelisi: “Chissà se Tontonella vorrà querelare Micol per averle detto che ha un ‘nervo scoperto’. E chissà se il padre troverà la legge giusta che incrimina questa gravissima frase”. Una cosa è certa: la questione non si è chiusa qui.