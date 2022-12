Al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha finalmente spiegato tutto sul regalo di Natale ricevuto dalla famiglia. In tanti si sono fatti domande sul vero significato di quel dono natalizio, considerato strano da numerose persone. Parlandone nelle ultime ore, il volto di Forum ha voluto fare chiarezza definitivamente anche se non tutti sono d’accordo al 100% con la sua interpretazione. Il sito Blogtivvu ha infatti voluto fornire un’altra spiegazione su uno dei momenti più particolari vissuti negli ultimi giorni.

E ciò che ha avuto al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria, in occasione delle festività natalizie, coinvolgerebbe anche Antonella Fiordelisi. Il regalo di Natale della famiglia avrebbe un significato ben preciso; i suoi parenti hanno voluto inviargli un messaggio criptico, che possa farlo svegliare del tutto e rendersi conto di ciò che lo sta circondando. Il mistero regna comunque sovrano, visto che non si può avere la certezza definitiva, ma certamente Donnamaria ha svelato qualcosa che dissipa alcuni dubbi.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e il regalo di Natale: il significato

In particolare, al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha avuto come regalo di Natale una bambola voodoo con un cuore rotto e la parola ex accompagnata dal cannocchiale e dalla lente. E il significato di questo dono è stato adesso svelato proprio dal gieffino, che sarebbe stato in grado di scoprire le intenzioni della sua famiglia: “La cosa è binocolo e lente, lente guarda da vicino e il binocolo lontano. Quindi ‘guarda da vicino gli ex’ mi sembra evidente, io ho chiesto consigli ma loro dicono che non possono darmeli”.

Infine, Donnamaria ha esclamato: “Comunque non si può correggere il sangue, come dire la passione che ti dice di fare una cosa non la puoi correggere. Ma è come se mi volesse dire che c’è da correggere”. Mentre Blogtivvu si è lanciato anche in un’altra interpretazione: “Potrebbe significare ‘scusa se non ti appoggiamo questa storia e accetta di non poter correggere il pensiero della tua famiglia’”. Ovviamente il riferimento sarebbe sempre ad Antonella, con la quale sta avendo non pochi problemi nella casa.

Certamente la sua famiglia ha indirizzato un messaggio forte ad Edoardo Donnamaria, che ora sta prendendo consapevolezza di quanto gli hanno voluto dire. Vedremo se si comporterà di conseguenza, cambiando ancora atteggiamento nei confronti di Antonella Fiordelisi.