GF Vip 7, tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ferri sempre più corti: stavolta però nella lite tra i due (quasi) fidanzati, entra anche il padre di lei con un gesto destinato a far discutere parecchio. Stefano Fiordelisi, del resto, ha dimostrato di non lesinare sui commenti trasformandosi, a detta di molti, in un vero e proprio concorrente ombra della settima edizione del reality. Nelle settimane scorse era intervenuto in difesa della figlia dopo una presa in giro piuttosto pesante subita da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi.



Neppure lui era stato risparmiato dalle critiche, ultime quelle di Gianluca Benincasa l’ex di Antonella Fiordelisi. “Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. S.F. riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me…, quando vivrà la vita reale, non ci sarà nessun televoto che la salverà, e il tuo fallimento genitoriale le avrà già chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire di un’Italia intera”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria in crisi: interviene il padre di lei



Parole che avevano spinto Stefano Fiordelisi a bloccare sui social Gianluca che si era fatto di nuovo sentire. “Il profilo di tua figlia è il profilo di tua figlia. Stai confermando il comando e la gestione che vuoi avere della sua vita. Questo non è amare, ma ossessione nel volere in tutti i modi manipolare la sua vita e forzatamente farne parte. Avrei tanti aggettivi da associarti, ma li tengo per me per rispetto a lei. Ps: l’infelicità di quest’uomo non ha confini”.



Un destino simile è capitato ora a Edoardo Donnamaria, dopo che il volto di Forum è stato protagonista dell’ennesimo sfogo. Edoardo, per inciso, ha spiegato di non approvare più i comportamenti di Antonella. E non solo: ha addirittura ammesso che se potesse tornare indietro non si avvicinerebbe mai più ad una donna come lei. E la reazione di Stefano non si è fatta attendere.



Come prima cosa ha smesso di seguire il ragazzo sui social network. Poi ha cancellato il suo account personale di Instagram, forse stanco di ricevere insulti e offese. Ora sono in molti a pensare che Alfonso Signorini possa preparare un confronto nella casa del GF Vip 7, un GF Vip 7 sempre più infuocato e ricco di sorprese.