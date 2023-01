GF Vip 7, Antonino Spinalbese all’attacco: da quando è rientrato nella Casa l’ex di Belen Rodriguez non ha avuto tregua. Ora, però, ha deciso di passare al contrattacco: nel mirino mette Oriana Marzoli. Oriana che è alle prese con una difficile liason con Daniele Dal Moro per la quale si è attirate le critiche di Wilma Goich che, in giardino con Nicole Murgia, non c’è andata tanto per il sottile. “Sono stati un pò insieme poi lui se ne è andato”.



“C’è chi gioca bene e c’è chi gioca sporco. Se lei volesse veramente certe cose non farebbe quello che fa. Lei fa quello che vuole perché pensa di farlo ingelosire ma fa solo quello che a lui non piace. Daniele quando si infastidisce manda a quel paese. Fa un gioco che a lui non piace, Oriana così peggiora la situazione”. Oriana aveva accusato Antonino di non aver avuto riguardi nei suoi confronti: ora è arrivata la risposta a dir poco bruciante.

Leggi anche: “Confessa o dico tutto”. GF Vip 7, scoperta su Antonella Fiordelisi: terremoto in arrivo?





GF Vip 7, Antonino Spinalbese attacca Oriana Marzoli



“Una persona si può invaghire, ma io sono stato chiaro”, ha sottolineato apertamente Antonino Spinalbese, riferendosi ad Oriana, pensando al loro rapporto all’interno della casa più spiata d’Italia ed alle modalità in cui si stava sviluppando la loro relazione. A sostegno di Antonino è arrivata Nicole Murgia affermando che è stato un signore per la maniera di comportarsi con Oriana Marzoli.



L’attrice ha aggiunto che Antonino avrebbe potuto atteggiarsi in tutt’altro modo, concludendo il proprio pensiero in modo convinto. È probabile che Antonino torni alla carica stasera, e decida di togliersi qualche sassolino dalla scarpa sul caso Oriana. Il ritorno di Antonino non è stato vissuto benissimo dal pubblico a Casa. “Rimasto fuori dalla casa 20 giorni, ha visto tutto di tutti, ha sentito tutto di tutti, sa tutto di tutti e lo fanno rientrare… ma lui non è protetto, no no, giusto un pochettino”, scrive un’utente.



E ancora: “Buffoni…dopo 20 giorni far rientrare un concorrente che sa tutto quello che succede fuori è una vergogna, ma tanto quest’anno siete caduti sempre più in basso…felice di non guardare più questo schifo”. “nessuno comunque crede ad antonino, è logico che abbia visto la diretta, abbia avuto i social e secondo me è riuscito pure a vedere la figlia, purtroppo a me non sta simpatico soprattutto dopo le facce fatte quando oriana stava vivendo un momento carino con la madre”.