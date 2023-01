GF Vip 7, bomba su Antonella Fiordelisi: secondo l’ex fidanzato Francesco Chiofalo il padre di lei potrebbe alterare il televoto. Non è la prima volta che Chiofalo si scaglia contro Stefano Fiordelisi. Nel corso di una vecchia intervista a Fanpage.it aveva usato il pugno pesante partendo dal rapporto di Antonella con l’ex Gianluca Benincasa: “Lui non è il suo ex, hanno fatto sesso fino al giorno prima che lei entrasse nella Casa del GF Vip. Lo ha dichiarato anche Antonella nella Casa”.



“Hanno fatto finta di lasciarsi perché lei potesse entrare al Gf Vip. Gianluca ha sbagliato, doveva dire la verità ma non è riuscito a farlo. Gliel’ho detto anche ieri al telefono. Non mi ha detto di averla coperta, ma è proprio così. La stessa Antonella ha ammesso di essere andata a letto con lui fino a prima di entrare nella Casa. Si tratta di un teatrino che immagino avrà organizzato il padre. Il problema, adesso, è che lei è fidanzata con due persone”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: l’ex Francesco Chiofalo all’attacco



Su Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, Chiofalo aveva dichiarato: “Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo?”.



Secondo Francesco Stefano si comporterebbe molto più da manager che da padre: “È entrato nella casa dicendo che doveva dimagrire. È un discorso da manager, non da genitore”. Poi dopo le critiche successive al fatto che Antonella fosse risultata la “preferita del pubblico” del Grande Fratello Vip 7 nonostante sui social moltissimi utenti risultassero a favore di Oriana Marzoli ha le idee chiare.



Francesco Chiofalo dice chiaramente come: “Lei le conoscenze dei bot ce le ha, il padre ce le ha”. A rafforzare l’ipotesi circolata in rete che il gioco possa essere pilotato da fuori in qualche modo per avvantaggiare Antonella Fiordelisi durante il suo percorso all’interno della Casa.