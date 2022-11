GF Vip: Antonella Fiordelisi in lacrime per l’ex fidanzato. Dopo la diretta, la ragazza si è sfogata apertamente con Nikita per parlare del suo vecchio fidanzato Gianluca Benincasa. Il ragazzo in questione, in questi giorni, è venuto alla ribalta in seguito ad alcune sue interviste. “Voglio precisare che io e lei ci siamo lasciati a fine luglio. Ma ci siamo lasciati che eravamo innamorati. Ci siamo lasciati perché io so che all’interno del Grande Fratello sei in una bolla e in quella bolla ti dimentichi di tutto“.

A seguito di queste parole, la Fiordelisi è scoppiata in un pianto disperato di fronte a Nikita Pelizon. “Sto mettendo a fuoco quello che è successo, mi ha detto che è stato un mese pesante, questo vuol dire che ha visto tutto e che è andato a farsi un viaggio per cercare di dimenticarmi, lo aveva già fatto questa estate e non c’era riuscito. Adesso lo ha rifatto! Non l’ho mai visto piangere in tutti questi anni. Fino a fine luglio sono stata con li fisicamente, questo secondo me gli dava la sicurezza”.

Leggi anche: “Vado in galera”. GF Vip 7, Antonella e Antonino si chiudono nel ripostiglio. Edoardo sbrocca





GF Vip: Antonella Fiordelisi in lacrime per l’ex fidanzato

E ancora: “Forse ho sbagliato, dovevo limare questo aspetto. Io ora sto male perché gli ho dato la speranza. Quando gli ho detto che sarei entrata al Grande Fratello lui mi ha risposto ‘tanto a te non piacerà nessuno, là dentro ti accorgerai di amare ancora me’ ed io gli ho risposto ‘può darsi’. Io gli davo corda”.

A seguito dello sfogo con Nikita, Antonella e Antonino Spinalbese si sono chiusi in ripostiglio proprio per parlare di questa cosa: “Io l’ho visto strano, molto dimagrito e stava male si vedeva. Con lui vedendolo oggi non stava come quando l’ho visto l’ultima volta. Era molto più muscoloso e in carne adesso stava magrissimo. Lui sta male e io soffro se ci penso. Io non l’ho mai visto piangere”.

Antonella si sente libera nella sua esperienza nella Casa… è anche la fine del loro rapporto di amicizia? #GFVIP pic.twitter.com/pcq4pD12JV — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Poi conclude: “Lui mi ha fatto da padre, migliore amico, fratello e poi fidanzato. Forse uno che mi ha amato così non l’ho mai avuto. Ormai l’ho preso“. In tutto ciò, mentre i due parlavano nel ripostiglio, Edoardo si è messo alla porta del magazzino per origliare ciò che stavano dicendo Antonino e Antonella. Qualche istante dopo, il giovane si è recato in giardino da Edoardo Tavassi e Luca Salatino e si è sfogato.

Leggi anche: “Dopo questa vado a casa”. GF Vip 7, Pamela Prati choc contro Signorini