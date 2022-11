“Dopo questa vado a casa”. GF Vip 7, Pamela Prati choc contro Signorini

Pamela Prati in nomination nella nuova puntata del GF Vip 7. Nessuna eliminazione lunedì 7 novembre 2022, ma alla fine del 15esimo appuntamento con il reality di Alfonso Signorini è arrivato il fatidico momento delle nomination. Mentre Nikita Pelizon è ancora la preferita del pubblico, 3 vipponi sono a rischio.

Oltre all’ex stella del Bagaglino, che è stata votata da Edoardo Donnamaria, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Wilma Goich, anche Attilio e Giaele De Donà. Giovedì sera uno di loro sarà eliminato definitivamente dalla Casa più spiata d’Italia sempre per volere del pubblico.

Leggi anche: “Che schifo!”. GF Vip, stavolta Attilio Romita l’ha fatta grossa. E la compagna diventa una furia





Pamela Prati contro Signorini al GF Vip 7

E Pamela Prati ci spera di andare via. Lo ha detto a chiare lettere sul finire della puntata. Al momento delle nomination è apparsa turbata, non solo scocciata per essere stata nominata. E se l’è presa anche con Alfonso Signorini: ”Non mi hai neanche salutata stasera” ha detto rivolgendosi al conduttore. “Voglio andare a casa”, ha aggiunto.

Si è quindi sentita esclusa dalle dinamiche della nuova diretta, oltre che delusa dai suoi inquilini che l’hanno nominata, quindi ha continuato: “Spero di andare a casa, avete di meglio voi. Neanche mi avete salutato stasera”. Il conduttore ha provato invano a farla ragionare: “Non è che posso salutare tutti, se io salutassi tutti e 20 i concorrenti avrei già chiuso il primo blocco del programma”.

Ma niente: ”Mai una gentilezza nei miei confronti” ha ribadito Pamela Prati sempre rivolgendosi a Signorini. Che per cercare di tirarle su il morale ha fatto sì che potesse parlare con Marco Bellavia, presente in studio. “Ci vediamo fuori”, ha detto lei al suo ex inquilino. ”Rimarrai dentro per molto tempo”, la replica di Marco. Vedremo cosa succederà giovedì.