Dentro la casa del GF Vip 7 sembra pronto a scoppiare un nuovo amore: protagonista Nicole Murgia. Nicole aveva fatto parlare di sé per i suoi modi oltre le regole. Ne sa qualcosa Nikita Pelizon che si è vista buttare il sale dopo il passaggio come se portasse sfortunata. Nicole poi, aveva acceso i riflettori per le sue passioni passeggere: invaghimenti rapidi e, a quanto si vede, apparentemente travolgenti. Cosa che non piace affatto al pubblico del GF Vip che ora punta il dito contro di lei.



Nello specifico Nicole sembra essere molto interessata a Antonino. Ci sono le telecamere a dimostrarlo con occhiate che dicono davvero molto (se non tutto) e anche la diretta interessata che stuzzicata da Attilio Romita non nasconde l’interesse verso l’ex di Belen. Come detto i fan non l’hanno presa benissimo. Le accuse a Nicole sono quelle di essere troppo volubile e stratega.

GF Vip 7, Nicole Murgia punta Antonino Spinalbese?



Scrive un’utente: “La Murgia fino a due giorni fa: “Sono innamorata pazza di Daniele, se Oriana si avvicina sbrocco di brutto, voglio Daniele Daniele Danieleeeeeee!!!!” Ieri: Oriana e Daniele si riavvicinano di nuovo, nonostante abbiano tentato di sabotarli in mille modi nelle ultime settimane. La Murgia oggi: “Mi piace Antonino”.



Ancora più dirette questo commento: “Bene ragazzi, avete già capito insomma no? La murgia è la prossima che deve uscire. Sgamata fin da subito, ha fatto una scenata di gelosia pazzesca ad Oriana quella sera perché non è stata sincera nei suoi confronti, omettendole cose dato che era molto presa di Daniele, le piaceva da impazzire. Fino a qualche giorno fa”.



“Da quando ha capito che con Daniele non c’è trippa per gatti, e sa che Antonino è un puttaniere e va con qualsiasi ragazza non facendosi problemi, Daniele immediatamente dimenticato. Mamma mia 😂 e non ci sarebbe nulla di male perché lei è single, però fare la morale da giorni ad Oriana, spararle a zero per Daniele e ad oggi le interessa Antonino. Tra l’altro dinamiche che sa benissimo che funzionano, facciamola uscire raga dai..è inutile questa lì dentro”.