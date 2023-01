Attilio Romita, il gesto divide il web. L’attuale edizione del GF Vip 7 non smette di concedere sempre grandi colpi di scena. Sono giorni che i fan del programma hanno notata a loro malincuore che Nikita Pelizon tende a essere continuamente escluda dal gruppo in seguito all’acceso chiarimento avuto con Luca Onestini. E anche il gesto di Attilio Romita confermerebbe che la casa stia creando un muro contro di lei.

Il gesto di Attilio Romita non piace ai fan del programma. A volte il gioco può davvero rivelarsi una dura esperienza. Messi faccia a faccia con se stessi ma anche con le eterogeneità del gruppo di inquilini, i concorrenti non possono che accettare le regole che impone il reality. E per Nikita Pelizon non sembrano essere giorni molto facili.

Leggi anche: “Che schifo, cacciatelo via”. GF Vip 7, chiesta la ‘testa’ di Attilio: frase choc e polemiche infinite





Il gesto di Attilio Romita non piace ai fan del programma: “Perché lo ha fatto?!”

Sembra infatti che dopo il chiarimento avuto con Luca Onestini, la gieffina sia stata notevolmente escluse dalle iniziative del gruppo di concorrenti rimasti in gioco e nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Attilio Romita che con il suo gesto non è certo passato inosservato. Tutto ha avuto inizio quando la concorrente si è proposta ad Attilio come aiutante per il TG. (“Che pezzo di…”. GF Vip 7, Attilio Romita senza freni: è successo in pubblicità ma si è visto).

Attilio Romita a quel punto sembra non si sia sentito ‘libero’ di scegliere con la propria testa e infatti prima di accettare pare abbia chiesto espressamente il “permesso” a Luca Onestini: “Questa non è una roba mia. Io potrei uscire in qualsiasi momento, non si fa più il TG? Si fa lo stesso. Chiunque deve poterlo fare, è una roba di tutti. Prima di dare il via alla rotazione, e prima di accettare la prima proposta di collaborazione, che è venuta da Nikita, volevo sapere se in qualche modo ti potesse dare fastidio che lei avesse un ruolo di visibilità dopo aver fatto quello che ha fatto a te”.

Attilio: “Se tu non vuoi io non faccio fare il tg a Nikita”



MA ATTILIO È SERIO? ADESSO DEVE CHIEDERE IL PERMESSO A ONESTINI? MA IO VERAMENTE BOH#gfvip #nikiters #incorvassipic.twitter.com/Gue73ylVsc — soleilandia🎄 (@sisonokevin) January 3, 2023

“No, da quel punto di vista non c’è problema. Non me ne frega niente. Io quello che non mi piace lo dico. Per le attività ci mancherebbe che io mettessi un veto. Io sono per quello che è giusto. È giusto che chi lo vuole fare possa farlo a turno”, la risposta di Luca. E nel frattempo anche il popolo social si è diviso in due fazioni. Il gesto di Attilio Romita tuttavia non è piaciuto alla maggior parte degli utenti che non hanno perso tempo a sottolinearlo.