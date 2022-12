Caos al GF Vip 7 su Attilio Romita. Ha detto una cosa nei riguardi di Oriana Marzoli, che ha causato un’ondata di polemiche e indignazione in rete. E senza troppi giri di parole il pubblico ha richiesto a gran voce l’esclusione dal programma del giornalista. Ovviamente, come succede in queste circostanze, la produzione esamina attentamente i filmati e alla fine prende la decisione definitiva. Non sappiamo se nella puntata del 2 gennaio ci saranno comunicazioni ufficiali da parte di Alfonso Signorini.

Bufera totale al GF Vip 7, con Attilio Romita coinvolto in una brutta vicenda con Oriana Marzoli protagonista. Stava dialogando tranquillamente con il coinquilino Daniele Dal Moro, quando si è esposto su un argomento specifico inerente l’influencer venezuelana. Quest’ultima è all’oscuro di tutto perché la frase che ha fatto scoppiare il putiferio su Twitter è stata proferita, senza che lei fosse presente. Quando la informeranno, difficilmente si potrà evitare un duro faccia a faccia tra i due coinquilini.

GF Vip 7, Attilio Romita nella bufera per una frase choc su Oriana Marzoli

Mentre al GF Vip 7 stava andando in onda la conversazione tra Attilio Romita e Daniele Dal Moro, è spuntato il nome di Oriana Marzoli. Per chi non ne fosse al corrente, lei ha avuto una forte discussione con l’ex volto di Uomini e Donne. Dal Moro ha confermato che non ha alcun interesse per la giovane e su questo tema si è inserito l’ex mezzobusto del TG1, che ha voluto fornire una sua personale opinione. Ma si è lasciato scappare un commento, considerato da molti sessista, ed è stata invocata la sua squalifica.

Queste le parole sotto inchiesta di Attilio Romita: “Lei è una ragazza molto carina, a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente si può fare un giretto”. E i telespettatori hanno reagito così: “Che vergogna”, “Attilio cade sempre più in basso, non ci si può esprimere in questo modo, frasi da età della pietra”, “Mamma che schifo, quest’uomo è un maschilista che tiene più al gioco di tutto il resto”, “Ma è la seconda volta che offende Oriana. Ora va quindi cacciato dal gioco”.

Polemiche sono scoppiate anche per alcune dichiarazioni di Edoardo Tavassi su Antonella Fiordelisi: ““Ma tu cosa ci hai visto? Cosa vedi in lei, mi dici che ca*** vedi? Ti prego, dimmelo, perché non lo so davvero. Cosa hai visto, che ce vedi? Fa delle cose che mi sotterrerei vivo, mi immagino in giro con lei e mi sotterrerei”.