GF Vip 7, nel bene o nel male Oriana Marzoli è sempre al centro del dibattito: stavolta anche Alfonso Signorini rompe il silenzio e decide di parlare. Nelle ore scorse era stata attaccata da Matteo Damante e Martina Nasoni sollevando un’ondata di indignazione da parte dei suoi fan. Il primo infatti è stato accusato di aver pronunciato frasi razziste: “Vieni in Italia a insegnarmi l’educazione? Impara l’educazione. Questa viene, mi insulta in spagnolo…”. E Martina è andata oltre.



L’ex di Daniele Dal Moro ha dato a Oriana della ‘put**’. Ma non solo notizie negative perché proprio Daniele Dal Moro ha ammesso di essersi innamorato della modella Di fronte ad Alberto De Pisis e Nicole Murgia, facendo una voce buffa, afferma: “Motivi per cui mi sono innamorato di Bebe, la dolcezza ed eleganza”. A quel punto la Murgia specifica che ciò che è stato appena detto è molto importante e che in ogni scherzo c’è sempre un fondo di verità.

GF Vip 7, Alfonso Signorini: “Oriana si mette sempre nei guai”



A quel punto è arrivata Oriana per abbracciarlo e sono rimasti attaccati per molto tempo: “Bebe è venuta a distrarmi”. Gli insulti a Oriana sono però all’ordine del giorno, tanto che i fan hanno chiesto numi a Signorini, stanchi del trattamento che verrebbe riservato alla concorrente nel corso delle puntate serali del GF Vip.



“Anche stanotte si farà a pezzi Oriana? Si può sempre cambiare canale dai“, ha scritto un utente sui social con tono decisamente polemico. Alfonso Signorini ha risposto senza farsi attendere, e senza troppi mezzi termini, “Il problema è che a volta Oriana si fa male da sola”, ha replicato il conduttore del reality show che non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della concorrente spagnola.



Intanto crescono i sostenitori di Oriana, anche dentro la Casa come dimostra l’intervento di Giaele De Donà dopo la lite tra Oriana e Martina: Tu hai fatto benissimo, non commentare perché automaticamente passi dalla parte del torto. Ti ricordi quando ti dicevo che tu sbagliavi a urlare e fare scenate perché automaticamente passi dalla parte del torto? Ecco, questa sera non l’hai fatto. Prendi e porta a casa… ha sbagliato lei, si è confermata per quello che è. Sei stata perfetta!”.