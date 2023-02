GF Vip 7, la vippona scoppia a piangere nella Casa e da fuori una big attacca la produzione e Alfonso Signorini. Conseguenze ci saranno stasera quando, è probabile, il conduttore farà luce sulla questione. Su questa, e su altre a cominciare dal caso scoppiato intorno a Oriana Marzoli che ha minacciato di denunciare Martina Nasoni. Per chi non avesse seguito tutto è successo ieri quando Martina ha chiamato ‘put**’ Oriana.



Oriana che si è confessata con Milena Miconi dicendo di non essere mai stata una poco di buono e di non averne mai avuto il bisogno, tutti gli uomini che ha frequentato lo ha fatto solamente perché spinta da un’attrazione reciproca. A tal proposito la concorrente ha minacciato di voler agire per vie legali nei confronti di Martina: “Voglio le scuse e anche denunciarla”.

GF Vip 7, Milena Miconi in lacrime: ha nostalgia della famiglia



Forse ha anche questo clima di tensione esasperata ha contribuito al crollo di Milena Miconi. Scoppiata in lacrime è stata immediatamente circondata dai coinquilini che le hanno chiesto cosa accadesse; l’ex stella del bagaglino ha spiegato che a gettarla nello sconforto non c’è stato alcun fatto particolare. Semplicemente ha cominciato a piangere. Probabile che la mancanza dei suoi figli e del suo compagno inizi ad essere un forte peso da sopportare.



E qui si è inserita la polemica di Manila Nazzaro: sorpresa. “Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il GF Vip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla? Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio…”. Ha staccato su Twitter.

Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il #Gfvip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla? Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio… — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) February 20, 2023



Il comportamento di Milena però non convince tutti. “Milena secondo me non sa da che parte stare…si starà facendo 2 domande sui cosiddetti spartani dei miei stivali? Speriamo. Fatto sta che dopo si è rifugiata da Antonella, Edoardo e Sara. Spero che oggi esca l’odiosa Murgia degna amichetta del disonesto maligno!”.