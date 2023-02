C’è grande attesa per la nuova puntata in diretta del GF Vip 7 del 20 febbraio. Ma ci sono già premesse interessanti con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi protagonisti di situazioni, destinate a sconvolgere l’appuntamento con Alfonso Signorini. Entrando subito nello specifico, è stato il fratello di Guendalina a rivelare qualcosa di clamoroso sul conto della giovane, che ancora non sa niente di queste parole dette alle sue spalle. E quando lo verrà a sapere, ne succederanno davvero delle belle.

Nella casa del GF Vip 7 c’è chi si è stancato degli atteggiamenti di Antonella Fiordelisi, primo fra tutti Edoardo Tavassi, che ha deciso di non restare zitto di fronte ad una strategia della vippona. Quest’ultima, infatti, secondo l’accusa del compagno di avventura, starebbe anche utilizzando in un certo senso Edoardo Donnamaria. Ma in che modo e per quale ragione? Lui è sceso subito nei dettagli e ha svelato cosa starebbe facendo la ragazza, ai danni del suo ‘fidanzato’ e volto di Forum.

Leggi anche: “Antonella ha deciso”. Al GF Vip si scopre cosa sta per fare. E nella casa c’è preoccupazione





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi smascherata da Edoardo Tavassi

Parlando di dinamiche interne al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi è stata in un certo senso smascherata da Edoardo Tavassi, che ha deciso di togliersi tutti i sassolini dalle sue scarpe e di difendere l’amico Edoardo Donnamaria. Mentre stava avendo un confronto con Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Micol Incorvaia, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha vuotato il sacco e ora Antonella sarà costretta a difendersi. E chissà da che parte starà il pubblico, che sta sostenendo sempre meno la gieffina in questione.

Ecco cosa ha detto Tavassi a proposito di Antonella: “Lei sogna che lui vada contro di noi. Lei affossa Edoardo per emergere, se non litiga con gli altri lo fa con lui prima della puntata”. Quindi, come riportato dal sito Blastingnews che ha ripreso le dichiarazioni del fratello di Guendalina, quest’ultimo sarebbe ormai convinto che si tratti di una tattica della giovane per riuscire ad ottenere consensi dai telespettatori. Comunque anche Giaele De Donà e Micol Incorvaia non sono state gentili con lei.

Le due coinquiline di Antonella Fiordelisi hanno affermato: “Ha un ruolo, quello di creare drama. Fuori da qui è una persona infrequentabile, a volte non riesce a reggere il peso del suo personaggio”. E ora non resta che attendere la puntata del 20 febbraio per scoprire cosa accadrà.