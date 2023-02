Antonella Fiordelisi, la decisione. Riflettori del GF Vip 7 che restano accesi ancora sulla gieffina ma, questa volta, non per motivi strettamente legati al suo rapporto con Edoardo Donnamaria. Come ormai è noto, la schermitrice negli ultimi tempi ha decisamente perso il consenso da parte del pubblico, ma per chi è abituato alla competizione, questo aspetto non rappresenterebbe un ostacolo per tornare pienamente in ‘gara’.

La decisione di Antonella Fiordelisi in vista delle prossime nomination. Idee che sembrano essere molto chiare nella mente della gieffina che, parlando con altri gieffini più fidati, ha confidato le sue prossime ‘mosse’ in vista dell’eliminazione di un concorrente. A riferirle ai compagni di avventura, Giaele De Donà che avrebbe appunto sentito tutto.

La decisione di Antonella Fiordelisi in vista delle prossime nomination al GF Vip 7

Ma prima facciamo un passo indietro e torniamo al momento in cui, a proposito del gradimento del pubblico a casa, Antonella avrebbe confidato al fidanzato: “Mi dispiace solo che il pubblico non ci ha capite a me e Nikita. Questo forse perché io e lei siamo troppo vere, quello è vero il problema. Tanto va avanti chi fa le trashate, chi è scurrile e chi dice sempre le parolacce in diretta“. Insomma, non arrivare più al pubblico a casa in termini positivi sembra essere un suo pensiero fisso. E per rimediare a questo, ecco cosa ha deciso di fare. A riferirlo Giaele De Donà a Micol Incorvaia e a Edoardo Tavassi, dopo aver sentito tutto: “C’era Antonella che diceva ‘Fare così non va contro il regolamento? Se noi ci organizziamo…’”.

“Stavano parlando di questa cosa qui. Io sono arrivata e hanno fatto subito finta di niente e hanno smesso. Dentro di me ho pensato che sono le stesse persone che quando pensavano che Attilio si organizzasse per nominare andavano lì a dire che non si faceva, e adesso erano in sala trucco che parlavano di questo”. E adesso, alla luce della scoperta, non resta che comprendere se Antonella Fiordelisi farà in modo di non ‘tradire’ i suoi piani.

Giaele racconta che ha sentito Antonella organizzarsi con il suo gruppo sulle nomination da fare domani, e appena l'hanno vista hanno fatto finta di niente 🤡 #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/8fUYAmgTYz — sisonokevin (@_soleilandia_) February 20, 2023

Al contempo un’altra notizia in merito alla gieffina sta continuado a fare il giro del web. Antonella Fiordelisi si trovava a letto con Edoardo Donnnamaria, quando si sarebbe lasciata scappare una confidenza molto precisa. “Io e te tre metri di sper**”, avrebbe detto Antonella Fiordelisi durante un momento di intimità trascorso con Edoardo. Una frase che avrebbe lasciato senza parole i fan: “io non mi riprenderó mai da questa cosa”, ha commentato un utente su Twitter a corredo del video.