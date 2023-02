GF Vip, clamorosa confessione di Antonella Fiordelisi. Nottata movimentata nella Casa più spiata d’Italia. I vipponi si sono divertiti mascherandosi e facendo tanti giochi divertenti. Tuttavia – che ve lo dico a fare – ci sono state anche delle tensioni tra gli inquilini come la pesante lite scoppiata tra Oriana Marzoli, Matteo Diamante e Luca Onestini. Un confronto che ha visto volare parole e accuse pesanti, come quella di essere razzista rivolta a Diamante.

La discussione ha coinvolto in un secondo momento anche Martina Nasoni che ha avuto un durissimo faccia a faccia con Oriana. L’ex di Daniele Dal Moro ha accusato la modella venezuelana di essere una maleducata per il fatto che sta con gli occhiali da sole in casa e dice parolacce. Martina ha quindi attaccato Oriana e ha detto: “Mi chiami cog…a”. Immediata la reazione della Marzoli che ha risposto: “Nessuno ti ha chiamato cog…a”. Allora Martina ci è andata giù pesante: “E quando dici put… alle spalle delle persone? Tesoro dimmelo in faccia allora!”. Insomma, un disastro, altro che Carnevale!

La confessione choc di Antonella Fiordelisi

Nel caos anche Antonella Fiordelisi ha parlato con Edoardo Donnamaria e quest’ultimo è andato poi a rivolgersi ai coinquilini dicendo che avevano fatto tutti una brutta figura. A quel punto Oriana è sbottata: “Cosa? Ma tu hai capito che Martina mi ha detto che fuori da qui io faccio la put***a?”. Edoardo allora si è difeso: “No questo io non lo sapevo. Però anche tu urlavi”. La modella quindi ha mandato via Edoardo.

Non appena lo ha saputo Antonella Fiordelisi se l’è presa con il gruppo degli ‘spartani’ affermando che non si tratta di veri amici: “Chi vuole bene non si comporta così”. Anche Micol Incorvaia ha voluto però dire la sua: “Sai che non siamo in quinta elementare e che tra amici si può litigare senza smettere di volersi bene?”. La risposta di Antonella è diventata in men che non si dica uno dei momenti più ‘indimenticabili’ del GF Vip.

Micol ha provato a essere educata, a mantenere la calma, a passarci sopra, ma le schifezze che dice Antonella in questo video sono solo una piccola parte delle sue continue provocazioni… La smettiamo di insabbiare tutto? @GrandeFratello #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/Go4Rcfw49X — meandmilli (@meandmilli) February 19, 2023

Antonella:"Vediamo chi dura di più tra me e lei (come storia). Vediamo chi farà più figli."



L'immaturità di Antonella che si mette in competizione con Micol e nella sua testa una relazione ha più valore di un'altra in base a quanti figli si fanno 🥶🥶🥶#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/8flKKNtuZn — Sandy 🍿 (@Sandy___8) February 19, 2023

“Amore mio i tuoi amici ci vogliono far litigare comunque e non so se l’hai capito – le parole di Antonella Fiordelisi – Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti, pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più (con il fidanzato, ndr) e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!”.

