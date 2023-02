GF Vip 7, la confidenza ad Antonella Fiordelisi scatena la bufera. Davanti alle telecamere del reality show condotto da Alfonso Signorini i vipponi hanno modo di mettersi a nudo e questo, il più delle volte, va incontro ad alcune conseguenze inevitabili. La rivelazione dell’ex volto di Uomini e Donne rientra in uno di questi casi.

La rivelazione di Davide Donadei ad Antonella Fiordelisi scatena il caos. Tempo di confidenze al GF Vip 7, l’ex volto UeD si lascia andare a una confidenza che riguarda il suo passato sentimentale: “Io sono stato con una famosa”, ha spiegato Davide Donadei ad Antonella Fiordelisi. Nessun nome nè cognome,, ma di certo alcuni dettagli hanno reso la questione decisamente interessante. Infatti Donadei ha aggiunto che la donna è originaria di Casoria.

Leggi anche: “Vergogna, sbattetelo fuori”. GF Vip 7, Donnamaria fuori controllo: scatta la censura





La rivelazione di Davide Donadei ad Antonella Fiordelisi scatena il caos. Il duro sfogo dell’ex fidanzata

Ovviamente la rivelazione di Davide Donadei è stata letteralmente ‘catturata’ dai fan, che hanno subito ipotizzato si potesse trattare di Roberta, ex corteggiatrice di UeD. Ma a non prendere per nulla bene la rivelazione di Davide, sarebbe stata Chiara Rabbi, intervenuta nel giro di poco su Instagram dove si è lasciata andare a un duro sfogo contro l’ex: “Buongiorno, sapete che, se posso, evito sempre. Non so perché, questa mattina mi sono svegliata leggendo, e non vi dico ca**ate, duecentocinquanta messaggi tutti uguali. Io so benissimo di chi sta parlando e non è questa tizia, è un’altra, l’ennesima“.

Chiara Rabbi prosegue: “Mi fa rabbia, ad oggi, questa piccola parentesi perché fondamentalmente è la stessa persona, non mi viene da dire “donna”…La stessa “femmina” che si proclamava addirittura mia amica, che nel momento in cui eravamo in crisi mi propose di fare due o tre giorni insieme in vacanza. Che poi, sta “poraccia”, di famoso aveva solo la conoscenza con me”, sottolinea ulteriormente con spiccato sarcasmo. “Forse lo so invece, è che sono piena considerando che anche su questa tizia abbiamo litigato e io sono passata da matta, gelosa, eccessiva e opprimente”.

“Comunque, mi sono giusto tolta qualche sassolino perché la situazione sta diventando imbarazzante. Qui, giorno dopo giorno, conferma cose”, e su Davide: “Nonostante io ci sia stata insieme, sia stata zitta e in qualche modo lo abbia anche tutelato, lui continua a “sp*ttanarsi”. Continua veramente a calcare la mano”. Per Chiara,, l’ex fidanzato è solo in cerca di visibilità: “Avrei semplicemente evitato di dirlo, anche perché è abbastanza palese, per rispetto a quello che c’è stato tra di noi. Veramente, o lui lo sta iniziando a fare di proposito perché è disperato“.