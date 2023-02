Al GF Vip 7 è bufera totale su Edoardo Donnamaria. Stavolta per il concorrente del reality show è arrivata una durissima condanna da parte del web, che lo ha accusato di aver utilizzato dei toni e delle affermazioni davvero molto gravi. E anche la stessa regia del programma è stata costretta a censurare tutto e a cambiare inquadratura per evitare che potessero far discutere ancora di più. Mai come in questa circostanza il volto di Forum si è scatenato con rivelazioni che hanno lasciato tutti di stucco.

Intanto, nella casa del GF Vip 7 oltre che soffermarsi su Edoardo Donnamaria, il pubblico ha osservato con grande stupore anche un gesto di Tavassi. Ha finto di essere uno della regia del GF Vip e ha fatto l’imitazione di un autore del reality show, utilizzando un megafono: “Tutti in salotto“. E Donnamaria ha reagito così: “Tutti in salotto? Ma che sono matti?“. Ed effettivamente non c’era stata nessuna convocazione della produzione, ma era unicamente una burla del fratello di Guendalina.

Leggi anche: “Oddio, ma che sta facendo?”. GF Vip 7, Tavassi fa saltare tutti dal letto: è successo di notte





GF Vip 7, Edoardo Donnamaria nella bufera per frasi choc

Mentre si stava serenamente dialogando alla presenza di diversi concorrenti del GF Vip 7, Edoardo Donnamaria ha esordito con questa frase scioccante: “Io pensavo che figo se il premio di vincere il GF fosse tipo che escono tutti dalla casa, ti danno una doppietta e tu puoi andare in giro per la casa a sparare. Macché, un fucile da caccia a sparare tutte le telecamere”. Gli altri hanno reagito, rispondendo no alla sua affermazione, e gli autori della trasmissione Mediaset hanno optato per la sua censura.

Ma le sue considerazioni fuori dal comune non sono finite qui, infatti in un altro video Donnamaria ha tirato fuori un altro argomento clamoroso: “Va beh, abbiamo tutti le voci nella testa. Io sento sempre: ‘Uccidi, uccidi, ammazza, ammazza, sangue, sangue“. Chi ha difeso Edoardo sul suo primo intervento ha specificato: “Ma siete seri? Ha detto ‘sparo alle telecamere’, mica vuole uccidere la gente. Ma voi non state bene”. Invece altri non lo hanno affatto perdonato e l’hanno attaccato brutalmente.

#Nikiters #fiorde #nikella #donnalisi EdoD : vabbè io sempre sento le vocine sulla testa .. uccidi uccidi ammazza sangue sangue.. io sono scioccata e non sto scherzando! pic.twitter.com/y56v9uc5fR — Lori (@Lori74331794) February 24, 2023

Ma a questo 5 mesi li dentro gli hanno dato alla testa…È da sbattere fuori!.. — Bianchi Desiree (@BianchiDesiree1) February 24, 2023

Coloro che hanno criticato Edoardo Donnamaria hanno scritto su Twitter: “Sono scioccata e non sto scherzando”, “La regia ha dovuto censurare per le boiate che stava dicendo il Donnamaria, un violento e schifoso”, “Non è la prima volta che dice queste schifezze”, Da sbattere fuori”.