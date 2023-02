Al GF Vip 7 Edoardo Tavassi ha fatto qualcosa di clamoroso, mentre era piena notte. Un gesto che ha lasciato tutti sconvolti, tranne Daniele Dal Moro, che era d’accordo con lui. Entrando nello specifico, erano precisamente le ore 4.30 e molti stavano ovviamente dormendo quando lui li ha fatti letteralmente saltare dal letto. Si è reso protagonista di un comportamento che ha divertito migliaia di utenti, ma che invece non è stato proprio accolto in maniera positiva dai suoi compagni di avventura.

Intanto, prima di parlarvi cosa succede nella casa del GF Vip 7 con Edoardo Tavassi scatenato, fuori dalle mura del reality show c’è stato l’atteso incontro tra Antonino Spinalbese e sua figlia Luna Marì. Nella didascalia di accompagnamento al video social Spinalbese ha scritto: “Mi perdoni?“, in riferimento alla figlia, dato che non l’ha vista per lungo tempo. E la bimba lo ha perdonato eccome, infatti come si evince dalle immagini ha iniziato subito a correre verso il papà e lo ha abbracciato con affetto.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi e il gesto clamoroso in piena notte

Nel buio della notte i protagonisti del GF Vip 7 stavano dormendo beatamente, ma Edoardo Tavassi ha ‘rovinato’ la loro serenità facendo e dicendo qualcosa di assurdo. Fortunatamente stavolta si è trattato di un vero e proprio scherzo, un momento divertente che ha un po’ sciolto la tensione degli ultimi giorni. Ma non sapendo ciò che stesse accadendo, alcuni concorrenti sono rimasti attoniti e il più incredulo e spaesato è stato senza ombra di dubbio Edoardo Donnamaria, che si è lasciato sfuggire una frase molto spontanea.

Tavassi ha finto di essere uno della regia del GF Vip e ha fatto l’imitazione di un autore del reality show, utilizzando un megafono: “Tutti in salotto“. E Donnamaria ha reagito così: “Tutti in salotto? Ma che sono matti?“. Ed effettivamente non c’era stata nessuna convocazione della produzione, ma era unicamente una burla del fratello di Guendalina. Anche Milena Miconi, come rivelato dal sito Novella 2000, si è subito alzata dal suo letto per rendersi conto personalmente dell’avvenimento. Ma colui che ha fatto lo scherzo era scappato per non farsi beccare.

Antonella Fiordelisi e Sarah Altobello sono invece riuscite a capire immediatamente che non fosse un vero richiamo, infatti hanno rispettivamente detto: “Ma è finto”, “Quello è il megafono, sta giocando”. Ma non si sono segnalate fortunatamente grosse polemiche.