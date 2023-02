Dopo il GF Vip 7 Antonino Spinalbese è ritornato a casa e ad aspettarlo c’era un incontro meraviglioso, che ha commosso migliaia di utenti. A pubblicare tutto è stato proprio l’ex concorrente del programma di Canale 5, che ha anche scritto due parole significative. Una domanda rivolta ad una persona più che speciale, ovvero sua figlia Luna Marì. E il gesto di quest’ultima nei confronti del papà è stato da brividi. Inoltre, tanta gente si è complimentata con Belen Rodriguez per come avrebbe gestito la situazione.

Dunque, una volta terminata l’avventura al GF Vip 7 con la sua eliminazione, Antonino Spinalbese ha subito pensato a sua figlia Luna Marì e non poteva essere altrimenti dopo circa 4 mesi vissuti rinchiuso nella casa più spiata d’Italia. Forse nemmeno lui si sarebbe però aspettato una reazione del genere da parte della piccola. Il video postato su Instagram è una meraviglia per gli occhi di tutti e immediatamente sono stati pubblicati tantissimi commenti, in cui si sottolinea la purezza di quell’atteggiamento assunto dalla bimba.

Leggi anche: “L’ha fatto con lei appena uscito”. GF Vip 7, dopo l’eliminazione Antonino non ha perso tempo





GF Vip 7, Antonino Spinalbese e l’incontro con la figlia Luna Marì

Tutti gli occhi sono stati puntati sul gesto dell’ex GF Vip 7 Antonino Spinalbese, che ha fatto commuovere tantissimi italiani per il suo comportamento avuto con la figlia Luna Marì. In tanti hanno sottolineato un aspetto importante, infatti dopo aver notato cosa ha fatto la bambina quando ha incontrato il padre, si è giunti ad un’ipotesi decisamente molto probabile. Lei avrebbe parlato costantemente della figura del genitore alla piccola, nonostante i due non siano più una coppia da tempo e abbiano avuto anche incomprensioni.

Nella didascalia di accompagnamento al video social Spinalbese ha scritto: “Mi perdoni?“, in riferimento alla figlia, dato che non l’ha vista per lungo tempo. E la bimba lo ha perdonato eccome, infatti come si evince dalle immagini ha iniziato subito a correre verso il papà e lo ha abbracciato con affetto, sorridendo tantissimo. Quindi, lo ha immediatamente riconosciuto e ha potuto godersi quel bellissimo momento con l’adorato papà. Adesso potrà recuperare il tempo perso, a causa dell’esperienza televisiva.

E i fan di Antonino Spinalbese gli hanno scritto: “Stupendi, tutta la vita insieme”, “Brava anche Belen”, “Meravigliosi, sei stato una scoperta Antonino, una persona perbene e intelligente”, “Piango, sei un papà fantastico. Meriti tutte le gioie di questo mondo Nino”.