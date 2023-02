GF Vip 7, nella puntata di ieri Antonino Spinalbese grande protagonista. L’ex di Belen è stato eliminato con solo il 12% dei voti, ma prima di andarsene ha voluto parlare di Fiordelisi: “Antonella ha solo bisogno di un aiuto nella crescita, è educata, disponibile, carina, ha un sacco di qualità che non si sono viste. Se ama Edoardo? No, ma neanche Edoardo ama lei”, parole importanti e molto forti che sicuramente faranno discutere anche nei prossimi giorni, se non settimane, anche perché il vippone sarà sempre in studio durante le dirette.



Prima c’era stato un colpo di scena. “Qualcuno di voi ha infranto platealmente il regolamento, chi svitando i microfoni ambientali, come Micol e Tavassi, chi diffondendo delle informazioni riservate dall’esterno, come Murgia e Edoardo quando ha incontrato i suoi genitori – ha dichiarato Signorini -. Il provvedimento nei loro confronti, deciso dalla produzione, è stata la nomination d’ufficio. I quattro concorrenti rischiano quindi l’eliminazione”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese bacia Ginevra Lamborghini in studio



Niente che possa turbare ormai Antonino che nello studio ha incontrato Ginevra con la quale sembra essere nato un feeling speciale. Nelle settimane scorse Ginevra aveva rilasciato un’ intervista a Chi nella quale parlava di Antonino: “Il GF Vip non mi ha tolto nulla. Forse un po’ di privacy perché vengo riconosciuta da qualcuno quando vado per strada o a fare la spesa? Non è propriamente un male. Dall’altra mi ha dato una moltitudine di cose che fatico ad elencare”.

“Mi ha aiutato a mettermi a fuoco come persona, dal punto di vista individuale, relazionale e, persino, in relazione al mondo”, ha detto l’ex vippona. Poi aveva aggiunto: “E stato un percorso immersivo, quel viaggio mi è stato congeniale e lo è tuttora. E anche gli strascichi sono positivi. Se mi ha dato Antonino Spinalbese? Ma certo”.

“Lui lo metto di default, è buono, è tenero e si è aperto con me dicendomi: ‘Io non sono così con tutti’. E allora mi sento benvenuta nel suo harem”. Ieri, dopo l’uscita di Antonino è scattato il bacio con Ginevra. Un bacio intenso e molto sentito. E sono tanti ora a chiedersi se sia l’inizio di una grande storia d’amore o meno. Ginevra, del resto, per stessa ammissione di Alfonso Signorini ha il cuore libero…