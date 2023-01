Antonino Spinalbese continua a essere l’uomo più gettonato della casa del GF Vip. L’ultima in ordine di tempo ad essersi avvicinata a lui è stata Nicole Murgia. L’attrice ha confessato un interesse nei confronti dell’ex compagno di Belen Rodriguez e parlando con Attilio Romita ha lamentato la mancanza di spazi e momenti riservati per capire di più sul carattere del vippone. Un primo avvicinamento c’è stato qualche giorno fa quando Nicole Murgia ha fatto un massaggio ad Antonino che ha apprezzato il gesto.

Poi Nicole Murgia ha raccontato ad Alberto De Pisis e Giaele De Donà di aver subito il fascino dell’hair stylist, anche se ha tenuto a precisare che le serve più tempo con lui per capire se può nascere qualcosa e quanto è davvero coinvolta: “Non sono la tipa che va a stuzzicare, è una cosa lontanissima da me. Non ho ancora modo di poter dire se Antonino potrebbe essere per me un ipotetico interesse (…). L’unico momento in cui io e lui siamo rimasti soli, eravamo in giardino, abbiamo parlato seriamente di qualcosa, con lui ho fatto un bellissimo discorso sui bimbi…”.

Leggi anche: “Se esce quel video…”. GF Vip, bomba su Nicole: “Cosa ho visto fare ad Antonino”





GF Vip, Antonino Spinalbese parla di Ginevra Lamborghini dopo la diretta

Inoltre ha specificato che a tenere lontano Antonino Spinalbese dall’approfondire i contatti con lei sarebbe l’ombra di Ginevra Lamborghini. L’ex concorrente è stata la prima ragazza con cui il 26enne ha avuto un flirt nella casa. Poi è uscita a causa della vicenda Marco Bellavia, ma tra i due c’è sempre stato un feeling forte come si è notato nelle occasioni in cui hanno potuto parlare da vicino. E questa sensazione di Nicole Murgia è stata confermata dallo stesso Antonino Spinalbese.

Dopo la diretta del 23 gennaio, Antonino si è fermato a parlare in veranda con Attilio Romita e alla discussione ha assistito anche Nicole Murgia. E a un certo punto Spinalbese ha fatto un chiaro riferimento alla storia con Ginevra Lamborghini: Ci sono state delle cose che sono in sospeso e non credo di essere un ipocrita. Fino a quando non finisco di parlare di una determinata cosa con una persona, non mi sento così pulito… non so come dirti. Ci sono state delle cose che ho cercato di mantenere fuori dalle telecamere perché sono delicate e se dovessi fare una domanda potrei metterla in difficoltà e non mi serve. Siccome le voglio bene perché devo metterla in difficoltà in diretta TV? Non ha senso. Ci sono cose che sappiamo io e lei…”.

Lui, mette sempre lei al primo posto, sempre e comunque…e se questo non è amore ❤️‍🩹🥹 #gintonic pic.twitter.com/CE044Dsy0b — Gintonic (@gintonic311) January 24, 2023

Insomma da queste frasi appare chiaro che da parte di Antonino Spinalbese ci sia ancora un interesse nei confronti di Ginevra Lamborghini. Attilio Romita ha capito il discorso che faceva il vippone e ha commentato: “Questo è molto onesto da parte tua”. Il video sta facendo il giro del web: non si sa ancora cosa potrebbe succedere una volta che il reality sarà finito. Evidentemente Nicole Murgia aveva già capito tutto.