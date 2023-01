GF Vip 7, bordata di Alfonso Signorini a Antonino Spinalbese e Nicole Murgia: il conduttore ha chiesto di visionare dei video. La puntata di ieri è stata caratterizzata da altissima tensione segnata dallo scontro tra Nikita e Luca Onestini con i fan di lei che sono scesi in campo. Scrive lo staffa di Nikita in una nota: “Signora Carla, ma lei è sicura di guardare il GF Vip? Ricordo che il canale è il 55. Non sono sicura che veda il canale giusto. Continuo a ridere come una pazza.



E ancora: “Sarebbe bello un confronto faccia a faccia con la signora. Ma ormai sono rassegnata al fatto che non chiamerete mai. Le do anche un consiglio. Riascolti le sue parole e si vergogni profondamente. Dovrebbe chiedere scusa a tutta l’Italia. Mi vergogno per lei. A questo punto è l’intera famiglia ridicola. Non spreco altro tempo, Giulia”.

GF Vip 7, Nicole Murgia rade le gambe a Antonino Spinalbese (e non finisce qui)



Confronti ce ne saranno di sicuro. Intanto ieri sera Alfonso Signorini ha raccontato un retroscena sulla coppia Nicole – Antonino dopo che lui ha chiuso virtualmente la storia: “Cercherò di essere sincero il più possibile. Attorno a queste mura il tempo non scorre mai e la cosa più difficile è cercare di distaccarsi. Però non sono a casa mia e qui tutto quello che succede è una tragedia, quindi ci penso mille volte prima di fare una cosa”.



E ancora: “Con Nicole non riesco ad avere un interesse che vada oltre all’attrazione fisica, quindi non vado oltre”. Alfonso Signorini ha infatti tirato fuori alcune scene inedite: “C’era anche un’altra scena, più, pietosa, quando la Murgia depilava le gambe di Antonino col rasoio”. Sembra ci siano anche altri filmati che parlano chiaro ma, per ora, Alfonso Signorini ha deciso di lasciarli nel cassetto.



I comportamenti di Nicole non sono piaciuti agli spettatori. Scrive un’utente: “La Murgia fino a due giorni fa: “Sono innamorata pazza di Daniele, se Oriana si avvicina sbrocco di brutto, voglio Daniele Daniele Danieleeeeeee!!!!” Ieri: Oriana e Daniele si riavvicinano di nuovo, nonostante abbiano tentato di sabotarli in mille modi nelle ultime settimane. La Murgia oggi: “Mi piace Antonino”.