Emergono retroscena importanti e allo stesso tempo clamorosi al GF Vip 7. E riguardano Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, con il primo che ha deciso di vuotare il sacco rivelando cose segrete che si erano detti sotto le coperte. Ora che è passato molto tempo da quel momento e dato che il rapporto tra i due si è praticamente azzerato, l’ex di Belen Rodriguez ha voluto raccontare la verità dei fatti smascherando di fatto l’influencer originaria del Venezuela. Che ora potrebbe ovviamente replicare.

Nessuno aveva infatti ascoltato al GF Vip 7 questo dialogo privato tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, complice il fatto che fossero nel letto e con le coperte addosso per evitare che si potesse sentire la loro voce al microfono. Ora, però, il gieffino si è stancato di tenere nascosta questa parte di verità e l’ha tirata fuori all’improvviso. Ovviamente ha sganciato una vera e propria bomba ad orologeria, dunque non è da escludere che la compagna di avventura possa scontrarsi duramente con lui.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese smaschera Oriana Marzoli

Come riportato dal sito Blastingnews, Antonino Spinalbese ha voluto rendere pubblico il dialogo avuto con Oriana Marzoli ai tempi in cui erano molto vicini e intimi. Infatti, questo tipo di conversazione ha avuto luogo sotto le coperte e ciò che si sono detti apre a scenari impensabili. A quanto pare ci sarebbe stata una sorta di accordo tra i due concorrenti, ma poi alla fine la situazione è degenerata e lui si è trovato in mezzo ad una brutta situazione. E per questo motivo ha voluto svelare questo segreto tenuto celato a lungo.

Spinalbese ha quindi dichiarato nelle ultime ore: “Lei era in ginocchio sotto le coperte e mi diceva: ‘Non mi puoi lasciare così’. Allora io le dissi: ‘Fallo tu, va benissimo, dimmi basta davanti a tutti’. Poi è uscita e ha fatto tutto lo show. Così sono uscito e mi sono inventato il discorso della Ferrari”. Quindi, era stato raggiunto un accordo tra i due vipponi, che non è stato mantenuto da Oriana, almeno stando a quanto rivelato da Antonino. Ora non resta che attendere la versione ufficiale della Marzoli.

Intanto, è finita nel mirino Micol Incorvaia che potrebbe subire conseguenze a causa di una presunta violazione del regolamento. Dana Saber ha raccontato che teneva in mano due carte durante il momento delle nomination nella stanza super led: “Ragazzi ho letto che mi volevano squalificare. Però tenere due carte in mano e nominare chi fa comodo al branco all’ultimo momento è legittimo”.