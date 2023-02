“Cosa mi ha fatto, è troppo”. GF Vip 7, Donnamaria vuota il sacco su Antonella Fiordelisi

GF Vip 7, escono fuori nuovi particolari dopo la decisione di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria di rompere la loro relazione. In questi giorni la vippona ha più volte parlato di quando il fidanzato le ha confessato che all’epoca del loro flirt, Micol è andata a letto con lui subito. “Lui mi ripeteva ‘io con questa persona anche se l’abbiamo fatto…’. Che poi lui mi ha detto che lei ha voluto andarci subito. Questa cosa me l’ha detta proprio lui sotto le coperte.



“Perché parlavamo a letto di lei come persona com’è qui dentro. Sì perché lei sembrava tutta una santarellina che con Edoardo Tavassi faceva la tipa che non si lasciava andare e si tratteneva. E invece il mio Edoardo mi ha detto ‘no ma guarda che con me lei subito appena ci siamo visti’. Allora io gli ho chiesto cosa ci fosse stato nel dettaglio. Ma così tanto per sapere. Lui però ripeteva che non c’era più nulla”, ha continuato a dire Antonella Fiordelisi.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria: “Perché ho rotto con Antonella”



Proprio Micol è i motivo della rottura. Edoardo ha confessato tutto durante una conversazione con Luca Onestini e Ivana Mrazova. “All’inizio del programma era sempre sorridente, ora invece se la prende con me perché sono amico loro…mi sono stufato di sentire sempre i stessi discorsi..io ho sempre preso posizione, magari ho cercato di dire le cose in modo tale da farla finire, io con Antonella ci ho litigato solo perché volevo mantenere i rapporti con i miei amici”.



E ancora: “Ma io posso rinunciare a un’amica come Micol, che mi è stata vicino e che conosco da anni? No, non posso”. Luca ha evidenziato il comportamento sbagliato e provocatorio assunto da Antonella al Gf Vip: “Sicuramente non è facile se sei innamorato, è come se lui è in una terra di mezzo e arrivano dei momenti che devi prendere una decisione”.



“A volte, però, se non fossi accecato dall’amore agiresti diversamente. È una mia sensazione. È una situazione complessa, non è facile”. Insomma, nella casa il clima è sempre più teso e non accenna e la bomba innescata non accenna ad essere disinnescata.